Aixtron: Eine neue Zeitrechnung

Der Tech-Sell-off am Montag hatte die Aktie von Aixtron kräftig insMinus gedrückt, doch der Rebound gestern ist beeindruckend ausgefallen.Das unterstreicht, dass die Anleger die Zukunft des Maschinenbauerszunehmend optimistisch sehen – und das durchaus zu Recht. Nach demUS-Verbot der Übernahme durch Grand Chip Investments war die Aktie vonAixtron im letzten Dezember noch einmal auf das Mehrjahrestiefzurückgefallen. Von ging es dahin aber aufwärts, so dass ein soliderDoppelboden ausgebildet wurde. Untermauert wird die Trendwende durchgeschickte strategische Weichenstellungen.Die teure Produktentwicklung wird plangemäß künftig verstärkt mitPartnern erfolgen, dafür werden aussichtsreiche Innovationen ineigenständige Gesellschaften ausgegliedert. Sobald Aixtron ersteAbschlüsse vermelden kann, sollte das die Aktie beflügeln. Bis dahindürfte sich das Unternehmen mit dem angekündigten Verkauf einessubstanziellen Teils der US-Aktivitäten an den amerikanischen Ablegerdes südkoreanischen Konzerns Eugene Technology weitere Luft verschaffen.Der anvisierte Abschluss der Transaktion im zweiten Halbjahr 2017 sollzwischen 45 und 55 Mio. US-Dollar in die Kasse spülen. Alles in allemmacht es den Eindruck, dass Aixtron langsam zurück in die Spur findet.Das hatten auch die Zahlen für das erste Quartal angedeutet, diedeutliche Zuwächse bei Umsatz und Auftragseingang belegt haben. InVerbindung mit der erfolgten Bodenbildung an der Börse ist die Aktie eininteressantes spekulatives Investment für Wagemutige, die eine hoheVolatilität nicht scheuen.