Aixtron, Dialog, Infineon – dran bleiben

Der DAX klettert am Mittwoch über 11.400 Punkte. Der Abwärtstrend schein vorerst gestoppt. Zahlreiche Quartalsergebnisse zeigen, dass die Angst vor einer Rezession noch nicht berechtigt ist. Die Märkte waren jedoch auf dem besten Weg diese einzupreisen. Das haben wir ihnen in unserem Videonewsletter zuletzt ausführlich dargelegt. Unser Favoritendepot nähert sich nun wieder der 10-Prozent-Marke -also Plus seit dem 01.01.2018. Neben Airbus und Facebook (TurboundDiscounterüberzeugte beispielsweise Aixtron. Dort empfehlen wir den Discounter DS03N7 oder. Offensiver ist der Turbo. Bei Dialog sind Sie mit dem Turbo GM7WN1 oder dem Discounterrichtig. Bei Infineon empfehlen wir den Turbooder den Bonus

Die Deutsche Bank analysiert Aixtron wie folgt:

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aixtron nach den Quartalszahlen auf “Buy” mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der robuste Ausblick des Anlagenbauers habe den Markt offensichtlich überrascht, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz habe das Management unterstrichen, dass die Nachfrage sich in den vergangenen Wochen auch nicht verändert habe. Hinzu komme, dass die Aufträge sich recht gleichmäßig über die Geschäftsbereiche des Unternehmens verteilten.