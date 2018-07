Aixtron: Crash in Raten

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Aktie von Aixtron findet keinen Halt mehr, die frühere Euphorie derAnleger hat sich in eine sich selbst verstärkende Angst vor weiterenKursverlusten verwandelt. Trotz eines weiteren Alarmsignals gibt es aberauch einen Hoffnungsschimmer. Das ist die Krux, wenn die Rally einerAktie – gemessen an den Fundamentaldaten – zu schnell und in zu großenSchritten verläuft.So geschehen bei Aixtron: die Aktie des Maschinenbauers hatte von Anfang2017 bis zum Zwischenhoch im März dieses Jahres um 550 Prozent zugelegt.Zwar wurde die Rally unterfüttert mit einem dynamischen Umsatz- undErtragswachstum, doch die Kursdynamik war erheblich höher. Infolgedessenwar Aixtron im März zeitweise mit dem etwa 8,5-fachen des geschätztenUmsatzes für 2018 bewertet, ein enormes Multiple.Inzwischen hat sich die Kennzahl wieder auf 4,5 reduziert. Und auch dasKonsens-KGV bewegt sich mit knapp über 50 wieder in erträglicherenRegionen. Das hat die Analysten von Warburg dazu bewogen, die Aktie vonVerkaufen auf Halten hochzustufen, allerdings bei einem unverändertenKursziel von lediglich 10,50 Euro. Trotzdem hat die Aktie von Aixtrongestern noch einmal ein Warnsignal ausgesendet, denn kurzfristig ist derTitel unter die enorm wichtige Unterstützungszone zwischen 10,30 und10,50 Euro gefallen. Kann das schnell revidiert werden, könnte derfalsche Ausbruch nach unten eine dynamische Gegenbewegung nach obenauslösen.