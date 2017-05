Aixtron: Das Comeback des Jahres

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron ist wieder da – die Zahlen zum ersten Quartal haben die Hoffnungauf eine Trendwende genährt. Und mit einer cleveren Strategie könntesich das Unternehmen des größten Problems entledigen, auch ohneÜbernahme durch einen Investor. Das war ein Auftaktquartal nach Maß fürAixtron. Mit einem Umsatzanstieg um 150 Prozent (allerdings in Relationzu einem schwachen Vorjahreswert) auf 53,6 Mio. Euro konnte derHigh-Tech-Anlagenbauer die besten ersten drei Monate seit Jahrenvorweisen. Und das wird keine Eintagsfliege sein, denn auch derAuftragseingang (+39 Prozent auf 61,9 Mio. Euro) und der Auftragsbestand(+29 Prozent auf 87,6 Mio. Euro) weisen auf eine dynamische Expansion hin.Mit einem Mal wirkt die bekräftigte Umsatzprognose von 180 bis 210 Mio.Euro konservativ. Wie erwartet muss Aixtron aufgrund hoherEntwicklungsaufwendungen aber weiter Verluste hinnehmen, auch wenn dasDefizit auf EBITDA-Ebene binnen Jahresfrist von 11,7 auf 6,0 Mio. Euroverringert wurde. Doch das Unternehmen hat nun einen Weg identifiziert,der eine nachhaltige Besserung verspricht. Die wichtigstenEntwicklungsbereiche werden in separate Einheiten überführt, um externenPartnern eine gezielte Beteiligung an interessanten Projekten zuermöglichen. Zwar würde Aixtron im Fall der Marktreife nur ein Teil derErlöse zufließen, dafür kann sich das Unternehmen aber einen Großteilder Kosten sparen, die aktuell das größte Problem darstellen. Und denReferenzkunden für neue Anlagen gibt es gleich mit Abschluss derEntwicklung – auch das war in den letzten Jahren ein Problem.Ein cleverer Schritt des Managements, der der Aktie Phantasie verleiht.Wir hatten schon Mitte April darauf hingewiesen, dass der Wert bullisheSignale sendet. Wer damals eingestiegen ist, sollte auf jeden Falldabeibleiben, Konsolidierungsphasen werten wir als Einstiegschancen.Denn wenn Aixtron die ersten Partner im Rahmen des neuen Modellspräsentiert, sollte das der Aktie weiteren Rückenwind geben.