Aixtron mit Bekanntgabe der Quartalszahlen

Aixtron Long: 59 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 29.07.2021, 08:30 Uhr

Der Aktienkurs von Aixtron ist nach der ad hoc Meldung vom 9. Juni wie ausgewechselt und könnte nach der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen um 7:30 das Ziel bei 29 Euro anvisieren, was einem Potenzial von 39 Prozent entsprechen würde.

Das weltweit zu den führenden Anbietern von Beschichtungsanlagen für die Halbleiterindustrie gehörende Unternehmen hat im ersten Quartal 2021 im Jahresvergleich Aufträge, Umsatz und Nettoergebnis kräftig erhöht. Auch die ad hoc Mitteilung vom 9. Juni über eine weitere Erhöhung der Prognose für Auftragseingänge, Umsatzerlöse und EBIT-Marge zündete am Markt ein Kursfeuerwerk im Ausmaß von 28 Prozent in nur 2 Tagen. Heute um 7:30 veröffentlichte Aixtron den 6-Monatsbericht, wobei die globale Steigerung der Produktionskapazität in der Chipindustrie wieder die Bücher von Aixtron füllte. Aktuell ist für die kommenden 3 Jahre ein Zuwachs beim Gewinn pro Aktie von 166 Prozent geplant. Mit einem erwartetem KGV 2023 von 24,80 befindet sich Aixtron bei den Technologiewerten in guter Gesellschaft.

.

Zum Chart

.

Bei Bekanntgabe der Q1 Zahlen am 29. April 2021 musste die Aktie von Aixtron noch Federn lassen. So gab das Papier im Tagesverlauf um knappe 10 Prozent nach, nur um am 9. und 10. Juni nach einer ad hoc Meldung 28 Prozent hinzuzugewinnen und den gewichtigen Widerstand bei 20 Euro zu überwinden. Dabei sind die Analystenschätzungen durchwegs positiv. Die aktuellste Einschätzung vom 26. Juli seitens Barclays sieht das Papier vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen bei 29 Euro, was einem Potenzial von 39 Prozent entspricht. Der gestrige Zugewinn von 3,22 Prozent könnte ein gutes Omen für den Kursverlauf nach der Veröffentlichung sein.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 20,01 // 23,01 Euro Unterstützungen: 15,87 // 14,51 Euro

Fazit

Der Aktienkurs von Aixtron ist nach der ad hoc Meldung vom 9. Juni wie ausgewechselt und könnte nach der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen um 7:30 das Ziel bei 29 Euro anvisieren, was einem Potenzial von 39 Prozent entsprechen würde.

.

Der Mini Future Long (WKN MA35E5) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 2,19 von einem steigenden Kurs der Aixtron-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 8,98 Euro (42,4 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 19,30 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 7,96 Euro. Das Ziel könnte bei 27,00 Euro liegen (15,66 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 3,1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA35E5

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 9,87 - 9,89 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 11,34 Euro

Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 12,18 Euro

akt. Kurs Basiswert: 21,13 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 15,66 Euro Hebel: 2,19

Kurschance: + 59 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.