Aixtron: Der Beginn einer Stimmungswende?

Zahlen und Ausblick von Aixtron haben der Aktie eigentlich wenigUnterstützung gegeben. Trotzdem hat sich der Titel über einer wichtigenKursmarke stabilisiert. Das könnte andeuten, dass die Anlegeroptimistischer sind als die Analysten. Aixtron fehlt die Dynamik, umzeitnah in die Gewinnzone vorzustoßen - das hat der Ausblick für 2017unterstrichen. Die Analysten haben den Break-even daher längst auf 2018verschoben und zeigen sich reserviert gegenüber der Aktie.Im laufenden Jahr hat noch kein Analyst von den großen Banken eineKaufempfehlung ausgesprochen. Aber immerhin, die DZ Bank hat in deraktuellen Analyse ihr Verkaufen-Votum auf Halten geändert, verbunden miteiner leichten Anhebung des Kursziels um 0,20 Euro auf 3,30 Euro - wasfreilich immer noch unter dem aktuellen Kurs liegt. Eine Rolle dürftedabei gespielt haben, dass die Zahlen keinen neuen Abwärtstrend bei derAktie eingeleitet haben. Die DZ Bank hat dafür selbst eine möglicheErklärung geäußert, sie sieht das Unternehmen nach wie vor alsÜbernahmekandidaten.Wer auf diese Karte setzen will, findet aktuell ein attraktivesKursniveau. Die Aktie hat sich oberhalb der Tiefstände von Anfang 2016stabilisiert und damit ein mittelfristiges Doppeltief ausgebildet. Jetztfehlt nur noch eine Spekulation über einen möglichen Käufer, um wiederSchwung in die Aktie zu bringen. Dann müssten vermutlich auch dieAnalysten wieder umdenken - und könnten der Aktie mit Hochstufungenweiteren Schwung verleihen. Die nach wie vor nicht günstige Bewertungvon Aixtron bleibt zwar dabei ein Risikofaktor, dennoch sieht dasChance-Risiko-Verhältnis nun attraktiv aus.