Aixtron: Als Übernahmekandidat wiederentdeckt

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Es ist ruhig geworden um Aixtron, weder vom Unternehmen noch vonAnalystenseite gab es zuletzt Neuigkeiten. Und doch ist die Aktie nunangesprungen, was durchaus als bullishes Signal zu werten ist. Imvierten Quartal 2016 hatte der Auftragseingang von Aixtron mal wiederenttäuscht. Die Nachrichten aus den ersten drei Monaten in der laufendenPeriode lassen auch nicht erwarten, dass das Unternehmen mit demQuartalsbericht am 25. April Besserung vermelden kann.Nicht zuletzt deswegen wurde nur ein verhaltener Ausblick auf dasGeschäftsjahr ausgegeben. Und das ist nicht die einzige Baustelle, derPosten des CEO ist im Moment nur interimistisch besetzt, und diePartnersuche in China wurde im letzten Jahr von den USA ausgebremst.Trotzdem wird das defizitäre Unternehmen mit dem zweifachen Umsatzbewertet. Da scheint eigentlich wenig dafür zu sprechen, die Aktie zukaufen. Dennoch wurde in den letzten Monaten erfolgreich ein Bodenausgebildet. Aus der engen Seitwärtsspanne der jüngsten Zeit ist dieAktie nun ohne Nachrichten nach oben ausgebrochen.Das kann als gutes Zeichen gewertet werden. Die latent vorhandeneÜbernahmephantasie dürfte hier einen Beitrag leisten, denn obwohl imMarktvergleich nicht günstig, ist Aixtron mit einem KUV von 2 zumindestim Vergleich zur Historie ein Schnäppchen. Und der M&A-Markt läuft aufvollen Touren. Das Angebot der Chinesen hat im letzten Jahr ja schonbelegt, dass Aixtron durchaus ein interessantes Target darstellt. Jetztmuss sich nur ein potenzieller Käufer finden, der auch von denUS-Behörden durchgewunken wird.