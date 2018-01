Airbus – zweiter Anlauf für den MDAX-König

Airbus ist in Sachen Gewicht ein König im MDAX. In Sachen Turbulenz geht es momentan ebenso königlich zu. Der Chef soll weg, gleichzeitig regnet es Aufträge. Trotzdem trauen wir der Aktie 2018 nicht allzu viel zu. Seitwärts wäre schon ausreichend. Passend dazu stellen wir Ihnen nach dem erfolgreichen Inliner aus dem Jahr 2017 – hier zu sehen – einen frischen Inliner vor – WKN HW8TH2. Eine Rendite von rund 50 Prozent ist drin und die wollen wir ausschöpfen. Welche Aktien derzeit in der DAX-Familie überzeugen, entnehmen Sie der Relativen-Stärke. Ergänzt um einige Produkte der letzten Tage:

Empfehlungen aus unserer Übersicht:

Deutsche Bank Bonus PP1JUR DAX Discount-Call PB010V AXA Bonus (Depot) TR1MPX Barrick Gold Bonus (Dep) CQ2DU0 DAX Inliner (Depot) HW4LDM Dax Bonus (Depot) DM76XT SMI Turbo-Bull (Depot) VN23N4 BMW Bonus (Depot) DGP7A9 Bayer Bonus (Depot) TR1M97 DAX Inliner SC7CEQ DAX Inliner SC7CES

Nordex ist die stärkste Aktie im HDAX

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. DIX RSL NORDEX SE O.N. 10,87 6,204 -0,16 1,293 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 27,34 3,875 61,938 1,278 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 20,62 1,178 33,231 1,184 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 6,775 -2,237 -8,946 1,172 SALZGITTER AG O.N. 51,5 1,34 35,17 1,17 WIRECARD AG 103,25 -1,67 46,32 1,16 WACKER CHEMIE O.N. 167,65 -2,42 46,23 1,15 CECONOMY ST 13,09 0,268 29,439 1,138 SLM SOLUTIONS GRP AG 48,45 -0,411 27,696 1,131 AURUBIS AG 81,12 -0,64 15,42 1,12