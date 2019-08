Airbus hebt ab

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Die Aktie von Airbus hat die Seitwärtsbewegung nach oben hin überwunden und bietet somit einen Vorteil bei der Positionierung auf einen steigenden Kurs.

Auch bei Airbus läuft technisch nicht alles rund. So meldete der Luftfahrtkonzern, dass bei der Type A321neo Steuerungsprobleme auftreten können. Eine Behebung der Fehlerquelle wird bis Sommer 2020 angekündigt. Trotzdem profitiert Airbus von den weit aus massiveren Problemen bei Boeings 737-Max und plant heuer eine Rekordanzahl von 890 Maschinen auszuliefern. Weil die Produktionskapazitäten bei Airbus auf Jahre ausgebucht sind, stornierten weniger Fluglinien als erwartet das verschlimmbesserte Modell Boeing-737-Max und bestellten das Konkurrenzmodell von der A-320neo-Familie des Airbus-Konzerns. Unterm Strich übertraf Airbus die Erwartungen der Analysten für das erste Halbjahr und steigerte den Umsatz um 23% auf 18,3 Milliarden Euro. Das Ebit legte um 72 % auf rund 2 Milliarden Euro zu.

Seit der Finanzkrise des Jahres 2009 entwickelte sich der Aktienkurs von Airbus von 8,11 Euro in einem langfristigen Aufwärtstrend auf aktuell 128,80 Euro und zeigt in den letzten 5 Jahren ein durchschnittliches Gewinnwachstum von rund 25% pro Jahr. Der Einschnitt im Chart Ende 2018 war massiv, wurde aber schnell Anfang 2019 in einer Aufwärtssequenz kompensiert. Seit Mitte März bildete der Kurs eine Seitwärtsbewegung aus, die nach dem Test des Widerstandes bei 125 Euro Anfang Juli nach oben durchbrochen wurde. Dieser Bereich bei 125 Euro mutiert zu einer starken Unterstützung, wenn der Kurs wieder an Terrain verlieren sollte. Der Kurs findet auch bei 123 Euro bzw. bei 115 Euro seine Unterstützung und erhöht somit die Wahrscheinlichkeit auf steigende Kurse. Ein Widerstand lässt sich bei 133 Euro festmachen, der bei einer möglichen Überwindung Platz für 137 Euro frei macht. Ein Stop ist bei 122 Euro angebracht.

Airbus (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 133 // 137 Euro Unterstützungen: 125 // 115 Euro

Fazit

Airbus steht als Unternehmen sehr solide da und kann sich gegenüber Boeing mehr als behaupten. Chart-technisch lassen die starken Unterstützungen (125 bzw. 123 Euro) die Wahrscheinlichkeit für eine Long-Strategie überwiegen.

Der Mini Future Long (WKN KA0PP2) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 10 von einem steigenden Kurs der Airbus-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 8,76 Euro (6,8 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 122 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,61 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 137 Euro liegen (2,11 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KA0PP2

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,25- 1,27 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 115,86 Euro

Basiswert: Airbus KO-Schwelle: 120,04 Euro

akt. Kurs Basiswert: 128,18 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,11 Euro Hebel: 10

Kurschance: + 63 Prozent Quelle: Citigroup

