Airbus gräbt Boeing das Wasser ab!

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat 50 neue Langstreckenjets vom A321XLR bei Airbus bestellt. United will damit seine bestehende Boeing-757-Flotte erneuern. Der Listenpreis der Bestellung liegt bei sieben Milliarden Dollar. Bei Großaufträgen sind aber starke Rabatte üblich. Die A321 XLR ist die Langstreckenvariante der A321 neo. Die Reichweite liegt bei etwa 8.700 Kilometern bei rund 30% weniger Spritverbrauch. EUWAX



