Airbus: Wird die Unterstützung wieder getestet oder dreht die Aktie ab?

Eine Woche voller positiver Analystenstimmen liegt hinter der Airbus SE. Das Unternehmen aus Toulouse rückte trotz weniger Nachrichten verstärkt in den Fokus der Experten. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat mittlerweile mehr als 10.000 Flugzeuge ausgeliefert. Als erstes meldeten sich die Experten von JP Morgan zu Wort, die eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel bei 125 Euro vergeben. Im Laufe der Woche melden sich noch die Analysten von Morgan Stanley zu Wort, die ebenfalls eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel bei 125 Euro vergeben. Ein wenig positiver sehen die Experten von Goldman Sachs die Aktie von Airbus. Nach einer aktuellen Studie vergeben sie eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel bei 127 Euro je Airbus Aktie.

Nach einem Allzeithoch bei 110,00 Euro im August musste Airbus wieder abgeben und landete am 26. Oktober bei 92,00 Euro. Die charttechnische Unterstützung liegt bei dieser Marke und der Test wurde somit gewonnen. Die Gegenbewegung war stark und es ging wieder bis auf 99,76 Euro am 31.10. nach oben, bevor es am 16.11. wieder auf 92,00 Euro nach unten ging. Jetzt wird sich entscheiden, ob die Unterstützung noch einmal hält und der Steigflug wieder beginnt. Von den Indikatoren gibt es im Moment wenig Unterstützung, was sich allerdings auch schnell wieder ändern kann. Wo wir eine Trading-Chance sehen und mit welchem Hebel-Produkt wir den möglichen Gewinn aufpeppen erfahren Sie – wie immer – zuerst im Express-Service.