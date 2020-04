Airbus im Visier der Kurzfrist-Trader und Zertifikate-Spezialisten

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Touristikkonzerne und Fluggesellschaften sind von der aktuellen Krise besonders stark betroffen. An Urlaub in fernen Ländern ist aktuell ebenso wenig zu denken wie an aufwändige Geschäftsreisen.





Der Flugbetrieb ist weitestgehend eingestellt und ohne staatliche Hilfen wird es in diesen Branchen wohl reihenweise Pleiten geben.

Leidtragender dieser Entwicklung sind auch die Flugzeughersteller, denen nicht nur neue Aufträge fehlen, sondern auch Stornierungen bereits eingegangener Bestellungen drohen. Das komplette Desaster zeigt sich im Aktienchart von Airbus. Innerhalb von nur einem Monat rauschte der Kurs hier von rund 140 auf unter 50 Euro in den Keller. Fast zwei Drittel des Börsenwertes wurden vernichtet. Auch die von vielen herbeigesehnte Rückkehr zur Normalität könnte sich bei dem Unternehmen schwierig gestalten. Die Nachrichtenagentur Reuters jedenfalls berichtet, dass Airbus mit großen operativen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Wegen fehlender Arbeitskräfte und Zulieferteile könne die Fertigung von Flugzeugen nur auf rund 10 bis 20 Prozent hochgefahren werden. Die Aktie zählt heute zu den schwächeren Werten am deutschen Markt.

Einstieg exakt am Tag des Crash-Tiefs

Zuletzt hatte es bei Airbus allerdings auch mal eine kräftige Erholung von mehr als 50 Prozent gegeben. Innerhalb von gerade einmal sechs Handelstagen. Das haben einige wikifolio-Trader für erfolgreiche kurzfristige Trades nutzen können. Allen voran ist hier Jörn Remus ( Nordmann2015 ) zu nennen, dessen wikifolio Nordstern nach einer kurzen Delle schon wieder vor neuen Rekordhochs steht. Seit Mitte 2015 konnte der sehr flexibel agierende Trader den Wert seines Portfolios im Schnitt um 20 Prozent pro Jahr steigern. Die schnelle Erholung kommentierte Remus vergangene Woche dann wie folgt: „Ich muss mich mal selber loben.“ Seine Erfolge verdankt er nach eigener Einschätzung „jahrelangen Erfahrungen, einer guten Spürnase, Verstand und einer gewissen Risikobereitschaft“. Die bedurfte es ohne Zweifel, als er vor knapp zwei Wochen seine erste Position bei Airbus eröffnete. Das war exakt an dem Tag, an dem die Aktie ihr bisheriges Crash-Tief markierte. Seitdem wird der Bestand je nach Kursverlauf mal verringert und mal aufgestockt. Aktuell liegt er bei den noch verbliebenen Stücken zwar im Minus. Zwischenzeitlich wurden aber Gewinne von in der Spitze bis zu 27 Prozent eingefahren.





+144,7 % seit 18.06.2015

+47,3 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 211.054,03 investiertes Kapital

Über 20% Performance seit Jahresbeginn! Discounter mit attraktiven Konditionen

Eine ganz andere Idee hat bezogen auf die Airbus-Aktie Björn Bröcher ( Rogall ). Der hat für sein seit Oktober 2014 mit 97 Prozent im Plus liegendes wikifolio Aktien-Werte und Trading in den vergangenen Tagen ein Discountzertifikat auf den MDAX-Titel erworben. Das noch bis Juni 2021 laufende Papier garantiert ihm eine jährliche Rendite von 6,6 Prozent, wenn die Aktie am Laufzeitende mindestens bei 35 Euro notiert. Vom aktuellen Aktienkurs ist dieses Niveau noch mal gut 40 Prozent entfernt. Selbst ein solcher Kurseinbruch würde an den Renditechancen des Traders also nichts ändern. Weniger als 35 Euro kostete die Aktie zuletzt übrigens vor gut sieben Jahren. Ob Bröcher das Zertifikat tatsächlich bis zum Ende halten will, ist nicht bekannt. Möglicherweise spekuliert er auch nur auf eine Beruhigung der Lage. Schließlich sollte der Kurs des Papiers schon bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie und gleichzeitig sinkender Vola zulegen können. Aus diesem Grund sind Zertifikate auf solche ausgebombte Aktien zurzeit besonders attraktiv.





+95,7 % seit 18.10.2014

+6,4 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 124.896,58 investiertes Kapital

Setzt auf Absicherung ohne Flucht aus Aktien! Die meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 Alphabet US02079K3059 € 121 498,76 953 55% 2 Wirecard DE0007472060 € 777 150,18 661 46% 3 Airbus NL0000235190 € 1 394 915,79 528 56% 4 Amazon US0231351067 € 1 327 427,37 505 67% 5 HelloFresh DE000A161408 € 1 695 918,34 491 64% 6 Microsoft US5949181045 € 416 626,04 486 62% 7 SAP DE0007164600 € 791 547,82 440 50% 8 Apple US0378331005 € 171 947,30 359 56% 9 Lufthansa DE0008232125 € 242 600,72 328 55% 10 Allianz DE0008404005 € 270 076,97 326 49%

