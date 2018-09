Airbus, Nokia, Wirecard mit hohen Puffern und fixen Zinsen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Bei Anlegern, die Wert auf regelmäßige Zinseinkünfte legen, erfreuen sich Express-Zertifikate mit fixen Zinszahlungen wegen ihrer attraktiven Kuponzahlungen und den hohen Sicherheitspuffern zu Recht hoher Beliebtheit. Die neuen UBS-Express-Zertifikate mit fixen Kupons auf Airbus (ISIN: NL0000235190), Nokia (ISIN: FI0009000681) und den DAX-Aufsteiger Wirecard (ISIN: DE0007472060) verfügen über attraktive Ausstattungsmerkmale.

Während die Zertifikate auf die Airbus-Aktie (ISIN: DE000UBS6950) und die Nokia-Aktie (ISIN: DE000UBS7008) bei einem 40-prozentigen Sicherheitspuffer Jahresbruttorenditen von 5,80 Prozent und 7,00 Prozent versprechen, ermöglicht das Zertifikat auf die Wirecard-Aktie (ISIN: DE000UBS6935) bei einem 50-prozentigen Sicherheitspuffer die Chance auf eine Jahresbruttorendite 7,30 Prozent. Neben dem Marktrisiko der schwankungsfreudigen Aktien ist das Bonitätsrisiko des Emittenten zu beachten. Am Beispiel des Zertifikates auf die Wirecard-Aktie soll die Funktionsweise diese Veranlagungsform veranschaulicht werden.

7,30% Zinsen pro Jahr und 50% Sicherheitspuffer

Der Wirecard-Schlusskurs vom 24.10.18 wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Bei einem angenommenen Startwert von 186 Euro wird sich ein Nennwert des Zertifikates von 1.000 Euro auf (1.000:186)=5,37634 Wirecard-Aktien beziehen. Bei 50 Prozent des Startwertes wird die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (25.10.18 bis 26.4.21) aktivierte Barriere liegen. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Halbjahresabstand angesetzten Zinsterminen (erstmals am 2.5.19) einen fixen Kupon in Höhe von 7,30 Prozent pro Jahr (=36,50 Euro je Nennwert von 1.000 Euro) gutgeschrieben. Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Halbjahresintervall angesetzten Bewertungstage (erstmals am 24.4.19) auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 7,30 Prozent pro Jahr vorzeitig zurückbezahlt.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (26.4.21), dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, wenn die Wirecard-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals die Barriere berührt oder unterschritten hat, oder wenn sich der Aktienkurs nach der Barriereberührung am Bewertungstag wieder oberhalb des Startwertes befindet. Notiert die Aktie nach der Barriereberührung am Ende unterhalb des Startwertes, dann erhalten Anleger für jeden Nominalwert von 1.000 Euro 5 Wirecard-Aktien zugeteilt. Der Gegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Express-Zertifikate mit fixem Kupon, maximale Laufzeit bis 3.5.21 können noch bis 24.10.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 0,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit den neuen Fixkupon-Express-Zertifikaten auf die Airbus-, die Nokia, und die Wirecard-Aktie können Anleger mit hohen Sicherheitspuffern zu attraktiven Renditen gelangen.

Walter Kozubek