Airbus Long: 135-Prozent-Chance

Airbus-Ingenieure greifen für die Zukunft ihres Flaggschiffs A380, das zuletzt weniger nachgefragt wurde, technisch in die Trickkiste. Durch den Anbau von riesigen, da 4,70 Meter großen und abgeknickten Flügelenden, den so genannten Winglets, soll der Verbrauch des derzeit größten Passagierjets der Welt um vier Prozent sinken. Das teilte Airbus einen Tag vor dem Beginn der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris mit. Zusammen mit weiteren Veränderungen in der Kabine, um mehr Platz für Passagiere zu schaffen, könnten die Kosten pro Sitzplatz um dreizehn Prozent sinken. Zudem darf Airbus auf einen Auftrag auf Südamerika hoffen. Low-Cost-Carrier Viva Air Peru soll an rund dreißig Maschinen vom Typ A320neo und fünfzehn weiteren vom Typ A320ce interessiert sein. Charttechnisch geben diese Meldungen der Aktie Auftrieb. Aus einer zuletzt seit Ende März gehaltenen Seitwärtsphase zwischen 72 und 76 Euro brachen die Notierungen nach oben aus und können dadurch den bereits seit Mitte November letzten Jahres übergeordnet bestehenden Aufwärtstrend nach oben fortsetzen. Auch die Analysten äußerten sich zuletzt mehrheitlich positiv zur Airbus-Aktie. Die Schweizer Großbank UBS beließ die Einstufung für Airbus auf Kaufen. Die Strategie des Konzerns für das Modell A350 zahle sich aus, schrieb die zuständige Analystin.

Airbus (Tageschart in Euro):

Wer von einer steigenden Airbus-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Long (WKN HU8GCA) mit einem Hebel von 9,0 nun überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 10,8 Prozent. Beachtet werden kann beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 73,50 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich dadurch unter der im Chart dargestellten Unterstützung. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,55 Euro. Bei einem Schlusskurs über 77 Euro könnte dieser bereits auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach oben könnte sich für die Airbus-Aktie auf weitere Sicht um 88 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 3,8 zu 1.