Airbus - Höhenflug mit angekokelten Flügeln!

Der fliegende Bus gewinnt an Höhe, die er mit großer Sicherheit wieder abgeben wird. Denn jetzt schon sind die Flügel angesengt. Man darf sich da nicht an der Nase herumführen lassen, denn der Anstieg seit dem Tief bei €77.50 ist schon nicht schlecht, aber so etwas geht nicht auf Dauer gut. Das soll nicht heißen, dass Airbus dann wie ein Stein zu Boden fällt, sondern lediglich, dass bald eine gesunde Korrektur-Bewegung einsetzt – sogar einsetzen muss.



Wir gehen von drei möglichen Szenarien aus, wovon wir eines als sehr unwahrscheinlich erachten:





Szenario 1 (Primärszenario // blaue Linien im Chart // Chance: 55%)



Trotz angesengten Flügeln sollten wir uns nicht wundern, wenn Airbus noch bis in den Bereich um €138 oder sogar noch etwas höher (was ein Extremfall wäre) vorstößt. Das ist uns aber aktuell vollkommen wurscht, denn was wir nie machen, ist, auf einen fahrenden Bullenzug aufspringen. Wir warten in solchen Fällen immer, bis die nächste notwendige Korrekturbewegung einsetzt, um an deren Ende einzusteigen. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass wir seit Erreichen des Tiefs bei €77.50 eine Welle ersten Grades ausbauen. An dieser scheint Airbus noch Gefallen zu haben. Wellen ersten Grades werden immer von Wellen zweiten Grades bis auf ein deutliches Niveau korrigiert. Wir warten diese Welle zweiten Grades ab. Und dabei ist es uns vollkommen egal, ob diese Korrektur jetzt, bald oder später beginnt. Sicher ist: Sie wird kommen und wir werden das nicht verschlafen.





Viel besser würde es uns freilich gefallen, wenn Szenario 2 zum Zuge käme: eine jetzt einsetzende Korrektur-Welle 2, die einen wesentlichen Teil der Welle 1 wieder zunichtemacht, um an deren Boden einen Einstieg einzugehen.Dieses Szenario sei der Vollständigkeit und der mathematischen Korrektheit wegen erwähnt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die aktuelle Struktur noch zur übergeordneten Korrektur gehören sollte, müssen wir im Hinterkopf behalten, dass wenn wir die €86.42 nach unten verlassen würden, dieses Szenario sprunghaft an Attraktivität gewönne. Mit Unterschreiten der €77.50 schließlich, müssen wir ins Auge fassen, dass uns Kurse um €60 uns sogar tiefer ins Haus stehen können.

FAZIT



Wir warten geduldig, bis die Welle 1 zu einem Ende kommt und von der Welle 2 korrigiert wird. Erst wenn wir in der Welle 2 sind, werden wir uns auf einen längerfristigeren Einstieg vorbereiten. In die aktuelle Aufwärtsbewegung werden wir nicht hineinhandeln, da nun jederzeit die Korrektur einsetzen kann.

