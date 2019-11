Airbus-Calls mit 104%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Laut Analyse von www.godmode-trader.de befindet sich der Kurs der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung, die vorerst einmal am 19.7.19 mit dem Erreichen des Allzeithoch bei 133,82 Euro ihren Höhepunkt fand. Danach korrigierte der Aktienkurs in einer bullishen Flagge auf bis zu 114,40 Euro, die am 28.10.19 nach oben hin verlassen wurde. Nach dem Ausbruch über das alte Allzeithoch bei 133,82 Euro besteht nun die Chance auf eine Fortsetzung der Rally auf 142,50 Euro bzw. 155 Euro.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 133,87 Euro mit einer Fortsetzung der Rally auf 142,50 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 136 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis bei 136 Euro, Bewertungstag 17.1.20, BV 0,1, ISIN: DE000JM27WT8, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 133,87 Euro mit 0,43 – 0,44 Euro gehandelt.

Setzt die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug auf 142,50 Euro fort, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,81 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 126,102 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 126,102 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UY9WNA3, wurde beim Aktienkurs von 133,87 Euro mit 0,79 – 0,80 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Airbus-Aktie auf 142,50 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,63 Euro (+104 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 121,8755 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 121,8755 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX46R43, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 133,87 Euro mit 1,22 – 1,23 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Airbus-Aktie auf 142,50 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,06 Euro (+67 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek