Airbus im Aufwind!

Airbus Long: 54-Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 16.02.2022, 08:30 Uhr

Die Luftfahrtindustrie ist im Begriff, sich weiter zu erholen. Die Flugzeugbauer erhalten wieder Aufträge. Auch die Pannenserie bei Boeing spielt in diesem Fall dem europäischen Luftfahrtriesen Airbus in die Karten. Zum Erreichen des Vorkrisenniveaus hat der Luftfahrtkonzern noch einiges an Potenzial.

Der offiziell in den Niederlanden ansässige deutsch-französisch-spanische Flugzeug- und Rüstungskonzern ist ein paneuropäisches Projekt mit staatlichen Beteiligungen. So hat Airbus mehrere Großaufträge fest vereinbart. Die Leasingfirma Aviation Capital bestellte 20 Kurzstreckenmaschinen des Typs A220 fest, wie Airbus bei der Flugshow in Singapur mitteilte. Die kuwaitische Fluggesellschaft Jazeera Airways wandelte eine Option über 28 Maschinen des Typs A320neo in eine feste Bestellung um. Zugleich zeigte sich Airbus optimistisch mit Blick auf die Nachfrage in Fernost. Für die kommenden 20 Jahre sei mit einem Absatz von insgesamt mehr als 17.600 Flugzeugen in der Region Asien-Pazifik zu rechnen. Im Vorfeld der Veröffentlichung der Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 am 17. Februar 2022 um 7:30 MEZ präsentiert sich die Aktie in guter Form und kann am gestrigen Handelstag um rund 1,84 Prozent im Kurs zulegen.

Zum Chart

Vom tief im März 2020 bis heute verzeichnet das Papier von Airbus in der Spitze ein Plus von rund 145 Prozent. Vom Vorkrisenniveau in der Höhe von knapp 138 Euro ist der Kursverlauf aber noch 17 Prozent entfernt. Das zeigt, wie tief der Abverkauf das Papier drückte. Die Eroberung des Kernwiderstandes in der Höhe von 119,78 Euro könnte aber nach der Präsentation der Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 am 17. Februar ihren Lauf nehmen. Mittelfristig könnte mit steigenden Kursen zu rechnen sein, nachdem auch die Pandemiefallzahlen der Omikron Variante das Hoch bei den gemeldeten Fällen überschritten hat und die Luftfahrtindustrie generell gelernt hat, mit der Pandemie umzugehen. Die geplanten Gewinne für die kommenden Jahre bis 2024 zeigen wieder nach oben und ergeben aktuell ein erwartetes KGV 2024 in Höhe von 15,40. Übergeordnete Impulse vom DAX sind leicht positiv, nachdem schon sehr viel Angst in den Kursen eingepreist ist.

Airbus SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 119,78 // 131,01 Euro Unterstützungen: 108,32 // 95,86 Euro

Fazit

Die Luftfahrtindustrie ist im Begriff, sich weiter zu erholen. Die Flugzeugbauer erhalten wieder Aufträge. Auch die Pannenserie bei Boeing spielt in diesem Fall dem europäischen Luftfahrtriesen Airbus in die Karten. Zum Erreichen des Vorkrisenniveaus hat der Luftfahrtkonzern noch einiges an Potenzial.

Mit einem Open End Turbo Long auf Airbus (WKN MA5JES) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Papiers erwarten, überproportional durch einen Hebel von 4,82 profitieren. Das Ziel sei bei 136,01 Euro angenommen (4,22 Euro beim Turbo Long). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt aktuell 21 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 108,78 Euro platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,50 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA5JES

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,55 - 2,57 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 94,20 Euro

Basiswert: Airbus SE KO-Schwelle: 94,20 Euro

akt. Kurs Basiswert: 118,44 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,22 Euro Hebel: 4,82

Kurschance: + 54 Prozent Quelle: Morgan Stanley

