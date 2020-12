Airbus Aktie: Ein tierischer Großauftrag!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Der Höhenflug der Airbus-Aktie an der Börse scheint erst einmal vorbei: Zwar starteten die Papiere des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns mit einem leichten Aufschlag von gut einem Prozent auf wieder mehr als 90 Euro in den Mittwochshandel, das ist allerdings noch immer deutlich unter den 95 Euro, mit denen die Airbus-Aktie noch vor gut einer Woche bewertet wurde. Ein geradezu tierischer Großauftrag, den der Konzern in der Zwischenzeit vermeldet hatte, konnte die Anleger offenbar nicht gänzlich überzeugen.

Denn wie das Unternehmen Mitte der vergangenen Woche bekanntgab, hat die Bundeswehr 31 NH90-Hubschrauber, bekannt als Sea Tiger, für den Einsatz im Umfeld der deutschen Marine bei Airbus bestellt. Die Hubschrauber werden laut Mitteilung die 1981 in Dienst gestellte Sea Lynx Mk88A-Flotte der deutschen Marine ersetzen. Die Bundeswehr hatte laut Airbus zuvor schon 18 Seetransporthubschrauber NH90 Sea Lion bestellt, von denen sieben bereits ausgeliefert worden seien. „Mit Sea Lion and Sea Tiger verfügt die deutsche Marine über hochmoderne Hochleistungs-Hubschrauber und kann von den Vorteilen einer harmonisierten Flotte profitieren“, glaubt Bruno Even, CEO von Airbus Helicopters.

Sowohl Sea Lion als auch Sea Tiger sind nach Airbus-Angaben Derivate des NH90 NFH. Der weit verbreitete Einsatz des NH90 TTH durch die Bundeswehr sowie des NH90 NFH durch die deutsche Marine machen laut Airbus erhebliche Synergien in Bezug auf Logistik und Ausbildung möglich. Marineflugbesatzungen und technisches Personal haben demnach bereits seit Einführung des Sea Lion zusammen mit den NH90-Besatzungen der Armee eine grundlegende Ausbildung bezüglich der Helikopter absolviert, so die Airbus-Mitteilung. Zur Auftragssumme machte Airbus indes keine Angabe.





