Airbus-Aktie – Vollkommen irre!

Der Flugzeugbauer Airbus steht weiterhin mit dem Rücken zur Wand! Denn weltweit hat die Luftfahrtbranche mit der Corona-Krise zu kämpfen. Airlines streichen global ihre Flugpläne und legen Flugzeuge komplett still oder parken moderne, neue Jets auf riesigen Flugzeug-Parkplätzen, die schon teilweise voll sind! Experten erwarten für die Luftfahrtbranche eine Normalisierung erst in 2022 – sofern denn die Corona-Krise im Frühjahr 2021 ihr Ende finden sollte auch in Hinblick auf Covid19-Impfstoffe! Doch für Airbus könnte die Durststrecke noch etwas länger anhalten! Denn bis die Airlines all ihre geparkten Jets wieder reaktivieren dürfte es eben noch eine Weile dauern – und noch länger dürfte es dauern, bis die Fluggesellschaften auch wieder in Masse neue Airbus-Jets kaufen!

So zumindest die Mehrheitsmeinung der Experten hinsichtlich der Flugzeugindustrie! Demzufolge sind die Banken und Analysten eher negativ für die Airbus-Aktie eingestellt! Die Kursziele, die die diversen Fundamental-Analysten im August veröffentlichten, sind allerdings vollkommen irre und weichen sehr stark voneinander ab. So sieht die DZ Bank einen fairen Wert für die Titel von Airbus bei 49 Euro und rät zu “Verkaufen”! Die UBS hingegen schätzt Airbus mit einem Ziel von 103 Euro und “outperform” ein! Auch Goldman ist positiv gestimmt mit Ziel 93 Euro und setzt Airbus auf ihre “Conviction Buy List” – JPMorgen hingegen sieht die Aktie bei 50 Euro mit Einschätzung “neutral”. Die Unsicherheit, die sich hieraus für die Anleger ergibt, ist auch im Kurs sichtbar. Nach unten scheint der Wert vorerst unterstützt, nach oben aber treffen Erholungen auf deutlichen Widerstand!

