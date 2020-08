Airbus-Aktie - Geht dem Flugzeugbauer das Geld aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Die Lage ist schlimm! Denn die Corona-Pandemie hat den Flugzeugbauer Airbus in eine tiefe Rezession geschickt. Und die bisherigen Maßnahmen zeigen zwar kurzfristig erste Wirkung. So verlangsamt sich der Mittelabfluss. Doch die Lage bleibt angespannt. Beobachtern von Airbus drängt sich der Eindruck auf, dass dem Airbus-Chef so langsam die Optionen ausgehen. Der Geschäftseinbruch bei Airbus ist derart massiv, dass ohne schnelle Trendumkehr – und davon geht derzeit kaum jemand aus – auch eine Kapitalerhöhung in Verbindung mit neuen Krediten eingeplant werden sollten. Mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Airbus-Aktie.

Vom Kursbild her pendelt der Wert innerhalb einer Range. Mit einer Widerstandszone im Bereich 70 Euro sowie Unterstützung bei rund 61/60 Euro. Ein neuerlicher Abprall an der gegenwärtig getesteten Widerstandszone muss eingeplant werden – kräftigere Erholungen dürften eher auf Verkaufsinteresse treffen. Kursziele der Fundamentalanalysten notieren im Bereich um die 70 Euro. So scheint nicht allzu viel Potenzial nach oben vorzuliegen! Ein Ausbruch aus der Range nach oben könnte daher nur ein Strohfeuer darstellen, welches recht schnell wieder verpufft.

