Airbus – Die Aktie des Flugzeugherstellers startet wieder durch!

Symbol: AIR ISIN: NL0000235190



Rückblick: Airbus ist Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen und einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie und in der Raumfahrt tätig. Die Airbus-Aktie kam im Februar unter Druck. Nach einem Erholungsversuch sahen wir in den letzten Wochen die Konsolidierung, welche die Aktie heute mit einem Freudensprung verlassen konnte.

Meinung: Airbus präsentierte starke Zahlen und teilte auch mit, dass bis Sommer 2023 die Monatsproduktion der Modellfamilie A320neo bereits auf 65 Maschinen wachsen, und damit bereits höher ausfallen soll, als vor der Pandemie. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus in Folge von 170 auf 180 Euro angehoben und dabei die Einstufung mit Overweight bestätigt. Die Airbus-Aktie notiert über den wichtigen gleitenden Durchschnitten EMA-20 und EMA-50 und konnte die Abwärtstrendlinie hinter sich lassen. Nach diesem starken Signal könnte man direkt eine Long-Position eröffnen oder auf einen temporären Rücksetzer spekulieren.

Chart vom 05.05.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 110.22 EUR



Setup: Bei 108 bis 109 EUR könnte die Eröffnung eines Long-Trades nach einem Pullback aussichtsreich sein. Intraday sollte in diesem Bereich auf entsprechende Umkehr-Signale geachtet werden. Die Absicherung ließe sich nach dem Einstieg unter den Kerzen der letzten Tage vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in AIR



