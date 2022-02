Airbus – Die Aktie des Flugzeugherstellers könnte in Kürze wieder abheben!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Breakout Trading-Strategie



Symbol: AIR ISIN: NL0000235190



Rückblick: Airbus gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie und in der Raumfahrt tätig. In Folge des Corona-Einschlags konnte man die Papiere bei unter 50 Euro einsammeln. Danach ging es wieder bis 121 Euro nach oben. Die Airbus-Aktie läuft seit längerer Zeit im Großen und Ganzen seitwärts. Bei rund 121 Euro hat sich ein Widerstand etabliert.

Meinung: Die Luftfahrtbranche sollte von den Nachholeffekten bei Reisen profitieren. In vielen Ländern gehen die Corona-Neuinfektionszahlen nach der Omikron-Welle bereits zurück und die Wirtschaft bereitet sich auf eine komplette Öffnung vor. Die Airbus-Aktie befindet sich über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten und notiert knapp unter der längerfristigen Trendlinie. Wenn die Bullen diese überwinden können, wäre dies unser Kaufsignal.

Chart vom 16.02.2022 – Basis täglich, 12 Monate – Kurs: 118.30 EUR



Setup: Wenn die Aktie aus der Trendlinie ausbrechen kann, könnte die Eröffnung eines Long-Trades aussichtsreich sein. Die Absicherung ließe sich nach dem Einstieg unter den Kerzen der letzten Tage, unter dem EMA-50 vornehmen.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Airbus ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in AIR



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von