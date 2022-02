Airbnb blickt zuversichtlich nach vorn!

Airbnb kam im Dezember 2020 an die Börse. Der Konzern betreibt einen Online-Marktplatz für Unterkünfte, hauptsächlich Gastfamilien für Ferienvermietungen, und touristische Aktivitäten und zählte in der Corona-Krise zeitweise zu den großen Verlierern. Um so überraschender reagierten die Investoren auf die Vorlage der Geschäftszahlen für das Schlussquartal 2021 und den Ausblick 2022.

So legte der Umsatz im vierten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 78 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar zu und übertraf die Erwartungen der Analysten. „Wir haben Millionen von unterschiedlichen Häusern in fast jeder Gemeinde, zu fast jedem Preis, auf der ganzen Welt“, sagte Chesky in einem Interview mit Bloomberg TV. „Das bedeutet, dass wir uns anpassen können, egal wie sich die Art zu Reisen verändert.“ Chesky zeigt sich auch für das erste Quartal 2022 zuversichtlich und peilt einen Umsatz knapp unterhalb des Niveaus von Q4 2021 an. Indizien liefern die bisherigen Buchungen. Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig optimistisch und verweist darauf, dass in vielen Ländern Corona-Maßnahmen in den kommenden Monaten voraussichtlich zurückgefahren und Reiserestriktionen gelockert werden.

Die Chance auf eine Erholung ist gleichzeitig auch das Risiko. Neue Corona-Virusvarianten und eine Rückkehr zu restriktiveren Corona-Maßnahmen könnten zu Stornierungen von Buchungen führen das Geschäft bei Airbnb erneut belasten.

Chart: Airbnb

Widerstandsmarken: 186,50/207,40 US-Dollar

Unterstützungsmarke: 129.,70/138,40/160,00 US-Dollar

Die Aktie von Airbnb pendelt seit Anfang Dezember 2021 in einer Range zwischen 138,40 und 186,50 US-Dollar. Ende vergangene Woche prallte das Papier an der oberen Begrenzung ab. Unterstützung findet die Aktie aktuell bei 160 US-Dollar. Sinkt die Aktie unter diese Marke, droht ein Rücksetzer bis zur Unterkante der Range. Auf der Oberseite besteht weiterhin die Chance auf eine Erholung bis 207,40 US-Dollar.

