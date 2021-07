Airbnb Aktie – Post-Pandemie Gewinner?

ie weltweite Reisetätigkeit beginnt sich zu erholen, da die Pandemie-Beschränkungen in vielen Teilen der Welt gelockert oder aufgehoben werden. Dadurch scheint sich auch das Geschäft von Airbnb zu erholen. Dies veranlasst auch immer mehr Analysten an der Wall Street ihre Ratings die Tourismusbranche anzupassen und den Ausblick anzuheben. Die aktuellen Daten deuten darauf hin, dass sich die Buchungszahlen bei Airbnb seit dem letzten Quartalsbericht Ende März wesentlich verbessert haben könnten. Dies lässt die Analysten optimistisch werden, dass das zweite Quartal deutlich besser werden könnte. Insbesondere die verbesserte Lage in einigen europäischen Märkten, insbesondere in Italien und Spanien macht optimistisch.

Airbnb setzt auf seine Marke

Positiv sind sicherlich auch die steigenden europäischen Impfraten. Sie entwickeln sich gut und holen immer mehr gegenüber anderen Teilen der Welt auf. Diese Tatsache wird die Reisenachfrage auf dem gesamten Kontinent sicherlich ankurbeln. Fürs Erste dürfte das Schlimmste für die Reisebranche überstanden sein. Der Blick richtet sich also nach vorne. Zugleich sehen wir, dass die Pandemie noch lange nicht ausgestanden ist. Die derzeit dominierende Virusvariante ist ein klares Warnsignal.

Holpriges Börsendebüt von Airbnb

Die langsame „Rückkehr ins Büro“ und das Aufkommen einer hybriden Arbeitsstruktur in vielen Unternehmen könnte es vielen Menschen sogar ermöglichen in Zukunft häufiger zu verreisen. Ein möglicher Profiteur davon könnte dann auch Airbnb sein, angesichts der großen Auswahl an Unterkünften und der geografischen Breite des Angebots. Jegliche Fortschritte im Kampf gegen Covid-19 und hier insbesondere potenzielle Impfstoffe, deren Zulassung und schlussendlich Verabreichung an die breite Masse von Menschen sind ein Segen für die gesamte Reisebranche, einschließlich Airbnb. Damit ist ein Engagement in die Aktie auch eine Wette auf das Ende der Pandemie. Das Unternehmen schätzt die Größe seines gesamten adressierbaren Marktes auf sagenhafte 3,4 Billionen Dollar. Aufgrund dieser unglaublichen Marktgröße scheint auch die momentane Bewertung von Airbnb auf den ersten Blick moderat. Mit einer Unternehmensbewertung von über 40 Milliarden Dollar ist die Aktie allerdings kein Schnäppchen mehr.

Die hohe Bewertung von Airbnb im Vergleich zu anderen Reiseanbietern könnte dadurch bestehen bleiben, da das Unternehmen weitere zahlreiche Pfeile im Köcher hat, um eine weitere Aufwärtsdynamik für die kommenden Jahre zu erzeugen.

Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal sagte Airbnb, es erwarte, dass der Umsatz im zweiten Quartal deutlich höher sein wird als im Jahr 2020. Airbnb rechne damit, dass die Zahlen auf einem ähnlichen Niveau wie 2019 liegen werden. Die Konsensschätzungen der Wall Street gehen derzeit von einem Umsatz von 1,23 Milliarden Dollar und einem Verlust von 48 Cents pro Aktie aus.

Wie könnte es mit der Airbnb Aktie weitergehen?

Der IPO-Preis wurde ursprünglich bei 68 USD gesetzt. Bereits am ersten Handelstag öffnete die Airbnb Aktie bei 144 USD und verzeichnete eine Kursverdopplung. Seither sehen wir ein Auf und Ab bei der Airbnb Aktie. Am 10. Februar wurde mit 220,11 USD das bisherige Allzeithoch gesetzt. Infolgedessen stürzte der Kurs jedoch ab und notiert heute im Bereich des ersten Handelstages bei 144 USD. Seit Mitte Mai lief eine kleine Erholung in den Airbnb Aktien. Als Unterstützungsmarken auf der Unterseite ist der Dezembertiefpunkt bei 124,58 USD zu erwähnen und die 103 USD Marke. Auf der Oberseite gilt es die 162,40 USD Marke im Blick zu haben. Ein Anstieg über diesen Widerstand könnte demnach einen weiteren Anstieg in Richtung 220 USD mit sich bringen.





Quelle: CMC Markets Plattform,Tageschart,14.07.21

