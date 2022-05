Air Liquide: Trader sollten die Keilformation im Blick haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Symbol: AI ISIN: FR0000120073

Rückblick: Die Aktie des französischen Gaseherstellers liegt mit rund 10 Prozent im Halbjahresplus. Nach einem kurzen Ausflug unter die gleitenden Durchschnitte spitzt sich die aktuelle Keilformation gerade am 20er-EMA zu, so dass wir die Auflösung nach oben als Kaufsignal werten könnten.

Meine Expertenmeinung zu AI:

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Paris verzeichnete in den vergangenen drei Jahren jeweils ein einstelliges, aber stabiles Gewinnwachstum und konnte auch im ersten Quartal 2022 ein Ergebnisplus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr vorlegen. In den Medien ist man derzeit vor allem wegen der Aktivitäten im Bereich Wasserstoff präsent. So kooperiert man auf der einen Seite mit Shell, das den für die Produktion des Gases erforderlichen Strom aus Solarenergie liefert. Auf der Abnehmerseite gibt es Vereinbarungen mit Toyota und dem portugiesischen Bushersteller Caetanobus.

Mögliches Setup:

Setup: Wir orientieren uns an der letzten Tageskerze, setzen den Trigger knapp darüber den Stopp Loss mit etwas Abstand darunter und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 5. Mai an.Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AI.

Veröffentlichungsdatum: 25.05.2022

