Air Liquide-Aktie: Weltmarktführer auf profitablem Wachstumskurs - Aktienanalyse

In gut zwei Wochen beginnt die Fußball-WM in Russland, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.

Von den 32 teilnehmenden Mannschaften gehöre das Team aus Frankreich zu den Top-Favoriten. Ebenfalls hoch im Kurs habe zuletzt der französische Leitindex CAC 40 gestanden. Er habe den im Januar markierten bisherigen Jahreshöchststand 2018 kurzzeitig überschreiten können, als er in der vergangenen Woche auf 5.657 Punkte geklettert sei.

Zur Gruppe der größten Indexmitglieder gehöre außerdem das Unternehmen Air Liquide (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF).

Wie der Name vermuten lasse, drehe sich bei Air Liquide alles um das Thema Gase. Entstanden sei der Traditionskonzern 1902 aus der Idee, Sauerstoff industriell herzustellen. Das lebenswichtige Element sei auch heute noch ein essenzieller Bestandteil der Firmentätigkeit. Darüber hinaus produziere das Unternehmen Stickstoff und Wasserstoff und weitere Gase für industrielle und medizinische Anwendungen. Benötigt würden sie beispielsweise, um Stahl zu erzeugen, Reinräume mit Luft zu versorgen und Lebensmittel unter Schutzatmosphäre zu verpacken. Daneben stelle die Gesellschaft medizinische Gase wie Sauerstoff her, die in Krankenhäusern und der häuslichen Betreuung von Patienten eingesetzt würden.

Mit seinen Erzeugnissen, Technologien und Services sei Air Liquide Weltmarktführer im Bereich Gase für Industrie und Gesundheit. Vertreten sei der Konzern in mehr als 80 Ländern. Dort versorge er mehr als 2 Mio. Kunden und Patienten. Im Geschäftsjahr 2017 hätten die Franzosen mit ihren Produkten und Dienstleistungen Umsätze von 20,35 Mrd. Euro erwirtschaftet. Das seien 12,2% mehr als im Vorjahr gewesen. Der Konzern habe dabei von positiven Währungseffekten sowie der im Jahr 2016 erfolgten Übernahme des US-Wettbewerbers Airgas profitiert, dessen Ergebnisbeiträge 2017 erstmals in einem vollen Jahr zum Tragen gekommen seien. Um Sondereffekte bereinigt hätten die Einnahmen um 2,9% zugelegt.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei gleichzeitig um 11,2% auf 3,36 Mrd. Euro gestiegen. Das Nachsteuerergebnis der fortgeführten Aktivitäten habe sich von 1,92 auf 2,33 Mrd. Euro erhöht. Mit den vorgelegten Ergebnissen habe Air Liquide seinen profitablen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortgesetzt.

Das Geschäftsmodell von Air Liquide sei auf langfristiges und stabiles Wachstum ausgerichtet. Dabei setze der Konzern auf eine kontinuierliche Optimierung der Produktionsprozesse, selektive Zukäufe sowie intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Die Franzosen seien demnach ständig am Ball, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Die Analysten der DZ BANK bewerten das Geschäftsmodell und die strategische Ausrichtung als langfristig vielversprechend. Auch weil der Konzern aufgrund seiner glänzenden Marktposition die Chancen nutzen dürfte, die die langfristig positiven Perspektiven im Bereich Gase sowie den damit zusammenhängenden Zukunftstrends bieten würden. Die von Air Liquide angebotenen Stoffe würden die Grundlage für viele Schlüsseltechnologien bilden und dürften daher auch in Zukunft gefragt bleiben. Ein Beispiel sei Wasserstoff. Er werde unter anderem in Raffinerien eingesetzt, um Kraftstoffe zu entschwefeln. Außerdem sei Wasserstoff ein Energieträger, der herkömmliche Kraftstoffe wie Benzin und Diesel ersetzen könne und gerade im Bereich Mobilität künftig einen wichtigen Beitrag leisten könnte, um fossile Brennstoffe zu ersetzen.

Und Wasserstoff sei nur ein Beispiel. Auch die beiden anderen von den Franzosen hergestellten "großen" Gase Sauerstoff und Stickstoff würden künftig für industrielle und medizinische Anwendungen essenziell bleiben. Neben der guten Positionierung ist der starke operative Cashflow ein Pluspunkt, bildet er doch die Basis, um das Geschäft kontinuierlich auszubauen, neue Technologien zu entwickeln sowie neue Märkte zu erschließen, so die Analysten der DZ BANK. (Ausgabe vom 30.05.2018)

