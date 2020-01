Air France-KLM: Aktie merklich unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

Wertpapiere der europäischen Fluglinie Air France-KLM präsentieren sich seit dem Ausbruch des Corona-Virus in China merklich unter Druck, auch die US-Konkurrenz gab im gestrigen Handel massiv nach und markierte frische Mehrmonatstiefs. Wegen den Quarantänemaßnahmen in China könnte der Flug- und Warenverkehr einen merklichen Dämpfer erleiden, das würde sich direkt auf Fluggesellschaften auswirken.

Ein Blick auf den mittelfristigen Kursverlauf zeigt ohnehin hohe Volatilität bei der Fluggesellschaft Air France-KLM, diese streckte sich zuletzt zwischen den Kursmarken von rund 4,60 und 14,35 Euro auf der Oberseite. Aktuell hält sich das Papier im Mittelfeld auf, allerdings überlagern die zuletzt an den Tag gelegten Verluste das kurzfristige Handelsgeschehen spürbar, der Wert befindet sich auf dem direkten Weg an seinen kurzfristigen Aufwärtstrend bestehend seit Ende 2016. Sollte dieser einen Bruch erleiden, könnte es mit Air France-KLM noch ein gutes Stück weit abwärts gehen. Mögliche Flugverbote und ein deutlich zurückgehender Passagier- und Warenverkehr würden dem Wertpapier aus fundamentaler Sicht sichtlich zusetzen. Eine engmaschige Beobachtung der dazugehörigen Nachrichten sollte jetzt nicht mehr ausbleiben und engmaschig studiert werden.

Konjunktursorgen belasten zusätzlich

Aufgrund zahlreicher Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus könnten besonders die konjunktursensitiven Fluglinien - darunter Air France-KLM deutlich in Mitleidenschaft ziehen. Ein Kursrutsch unter 8,00 Euro würde die Annahme fortgesetzter Verluste zunächst an die Jahrestiefs 2018 bei 6,69 Euro stützen, darunter müsste mit einem Test der 2016´er Tiefs bei 4,61 Euro gerechnet werden. Hierfür würde sich entsprechend ein Short-Ansatz anbieten, dieser kann beispielsweise über das mit einem konstanten Hebel von 5,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Short auf Air France-KLM WKN VF52L0 erfolgen. Noch aber ist die Signallage nicht eindeutig, ebenso ist ein Abpraller vom kurzfristigen Aufwärtstrend zur Oberseite möglich. Dieser könnte im weiteren Verlauf Kursgewinne zurück an 9,00 Euro hervorrufen, spätestens an den beiden gleitenden Durchschnitte verlaufend um 9,82 Euro dürfte eine Erholungsbewegung jedoch ihr Ende finden. Eine merkliche Aufhellung des Chartbildes kann sich erst oberhalb der Hürden aus 2019 von rund 11,00 Euro ergeben.

Air France-KLM (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Short auf Air France-KLM Strategie für fallende Kurse WKN: VF52L0

Typ: Faktor akt. Kurs: 1,85 - 1,98 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 10,58 Euro

Basiswert: Air France-KLM Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 8,34 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 3,26 Euro Faktor: 5,0

Kurschance: + 165 Prozent Vontobel Zertifikate

