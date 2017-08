Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat zwar von seinem Militär einen Bericht über Pläne für einen Raketenstart Richtung US-Pazifikinsel Guam erhalten. Doch will er nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA noch etwas länger die USA beobachten, bevor er eine Entscheidung trifft.Der Dax hatte sich am Vormittag noch leicht volatil gezeigt – am Nachmittag froren die Bewegungen allerdings bei 12.200 Punkten ein.Der wieder höhere Risikoappetit setzte dem Goldpreis zu. Das als Anti-Krisenwährung geltende Edelmetall verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 1272,39 Dollar je Feinunze. Im Gegenzug gewann der Dollar wieder an Attraktivität, so dass der Euro um etwa einen Viertel US-Cent auf 1,1745 Dollar abbröckelte.Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr nicht ganz so stark gewachsen wie erwartet. Zwischen April und Juni wächst das BIP um 0,6 Prozent. Ökonomen hatten mit plus 0,7 Prozent gerechnet. Allerdings wurde das Plus beim BIP für das erste Quartal auf 0,7 Prozent nach oben korrigiert. Anders als zu Jahresbeginn erwies sich der Außenhandel im Frühjahr als Bremse für das Wachstum. Impulse kamen hingegen aus dem Inland. Sowohl die privaten Haushalte als auch der Staat erhöhten ihre Konsumausgaben deutlich.Air Berlin ist pleite. Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft hat heute Insolvenz angemeldet, nachdem ihr Großaktionär und Geldgeber Etihad Airways ihr den Geldhahn zugedreht hat. Der Flugbetrieb solle mit Hilfe eines Überbrückungskredits der Bundesregierung weitergehen, erklärte Air Berlin. Der Kredit ist mit einer Bundesbürgschaft abgesichert.Verhandlungen unter anderem mit dem Konkurrenten Lufthansa über einen Verkauf von Betriebsteilen liefen bereits, erklärte Air Berlin. Die Fluggesellschaft will sich in Eigenverwaltung, also ohne einen Insolvenzverwalter sanieren. Lufthansa bestätigte, dass sich die Fluglinie mit Air Berlin bereits in Verhandlungen über den Erwerb von Teilen des Unternehmens befinde und sich damit auch die Möglichkeit zur Einstellung von Personal biete.Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S hat sein Ergebnis im zweiten Quartal nahezu verdoppelt. Der operative Gewinn kletterte auf 29 Millionen Euro nach 15 Millionen vor Jahresfrist. Analysten hatten im Schnitt mit gut 31 Millionen Euro einen Tick mehr erwartet. Der Umsatz stieg um 1,4 Prozent auf 742 Millionen Euro.Den Ergebnisanstieg hat K+S vor allem einer Erholung im Düngemittelgeschäft zu verdanken.Vorstandschef Burkhard Lohr zeigte sich zwar zuversichtlich für das Gesamtjahr 2017, kippte aber das Ergebnisziel von K+S für 2020. Das Ziel eines Betriebsgewinns von rund 1,6 Milliarden Euro bis dahin sei aus heutiger Sicht nicht mehr realistisch. Die Preise ziehen nicht schnell genug an.