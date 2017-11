Air Berlin-Aktie – der wandelnde Tote

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Zombies haben in der Fernsehlandschaft seit jeher ihre Fans. Aktuell sorgt ” The Walking Dead” mit über 100 Episoden für reichlich Serienstoff. An der Börse gibt es solche Zombies auch. Air Berlin dürfte allerdings nach dem Ableben für weniger Freude sorgen – unseren Beitrag für NTV finden Sie hier

Blicken wir ergänzend auf die Märkte und unsere Investmentideen:

Die weiterhin laue Geldpolitik der EZB war das Zeichen zur Rally für den Dax und er setzt es sagenhaft schnell um. Der Dax hat damit seit seiner Korrektur im Spätwinter 2016 rund 50 Prozent zugelegt von knapp 9.000 Punkten aus gesehen auf 13.500 Zähler. Historisch dauert die Börsenrally ewig lange, wenn man von März 2009 an rechnet. Das Verrückte – nach KGV-Gesichtspunkten sind Aktien eigentlich alles andere als billig, nimmt man jedoch den Zins als Vergleich und die hohen Dividendenrenditen als Aspekte hinzu, hätte er noch eine Menge Potenzial. Man könnte sagen – er ist sagenhaft teuer und dennoch günstig zugleich. Von einem Crash bis hin zum Kursziel 18.000 lässt sich fast alles argumentieren, je nachdem, welche Vergleiche man zieht.

Capped-Bonus Zertifikate:

EuroStoxx - PR4WUF

DAX - PR774G

DAX - DM765X

Facebook - TR0JBP

Nordex - PR9G13

BASF - CY87N6

DAX-Reserve Bonus - CV0WB5

Discount-Zertifikate:

Aixtron - CQ0BGC

Euro / USD Inliner:

DM7P1C oder DM7P1B

Euro / USD – Put: SE33GK

Nur eines steht fest – die Volatilität abgebildet über den VDax-New ist wieder sehr niedrig und der Markt kurzfristig heiß gelaufen. Dazu ist die letzte nennenswerte Korrektur mehr als ein Jahr her – eigentlich wäre sie speziell in den USA längst überfällig.

Wir verweisen gerne auf die Kolumne von Stefan Riße bei Onvista. Nicolas und Daniel waren mit Stefan zuletzt vier Tage in Mallorca auf dem Rennrad unterwegs. Dabei sind vielleicht auch unsere Einsichten etwas eingefloßen.

US-Konjunktur auf Trab

Blicken wir ergänzend auf die US-Konjunktur. Am Freitag wurden die Arbeitsmarktdaten für den Oktober vorgelegt. Außerhalb des Landwirtschaftssektors wurden im Oktober 261.000 neue Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenquote sinkt von 4.2% auf 4.1%. Dazu stellen wir den Kommentar von Dr. Thomas Gitzel, Chief Economist, VP Bank Group, vor:

“Die Stürme Harvey und Irma senden noch immer ihr Echo. Im Oktober kam es nun zu Nachholeffekten am Arbeitsmarkt. Letztere fielen allerdings geringer aus als ursprünglich erwartet, da es für den Vormonat nun zu einer Revision des Datenmaterials kam. Im September ist nun ein Arbeitsplatzaufbau zu vermelden. Ursprünglich stand ein Arbeitsplatzabbau zu Buche. In den kommenden Monaten sollte der Arbeitsmarkt dann wieder im Normalmodus laufen.

Zuletzt lief es in der US-Wirtschaft rund. Die Auftragseingänge in der US-Industrie als auch die Unternehmensstimmung geben Anlass zur Hoffnung, dass die größte Volkswirtschaft der Welt in den kommenden Monaten und Quartalen mit Schwung unterwegs sein wird. Die US-Unternehmen werden deshalb weiterhin zusätzliches Personal benötigen. Der Arbeitsplatzaufbau sollte sich fortsetzen.

Der neue Notenbankvorsitzende Jerome Powell übernimmt von seiner Vorgängerin somit im kommenden Jahr ein gut bestelltes Feld. Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich in einer äußerst guten Verfassung und die US-Wirtschaft ist nach der Finanzmarktkrise wieder auf Erholungskurs. In einem besseren Zustand kann Powell das Ruder der Fed kaum übernehmen. Janet Yellen vollzog in ihrer Amtszeit den geldpolitischen Kurswechsel ohne Schäden in der US-Wirtschaft zu hinterlassen. Als Abschiedsgeschenk wird sie noch eine Zinserhöhung im Dezember verteilen. Aufgrund des geringen Lohnauftriebes wird sich Jerome Powell vorerst mehr um eine Feinjustierung kümmern. Grund für weitere deutliche Zinserhöhungen gibt es bislang nicht. Im Oktober stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne lediglich um 2.4% gegenüber dem Vorjahresmonat.”