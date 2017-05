Aguia Resources mit hervorragenden Bohrergebnissen

Der brasilianische Düngemittelentwickler Aguia Resources Limited (ISIN: AU000000AGR4 / ASX: AGR) konnte bei seinen neuesten Bohrergebnissen wieder mit sehr guten Resultaten glänzen. Zudem gab das Unternehmen in der vergangenen Woche auch einen Überblick über die weiteren Aktivitäten. Bei der Veröffentlichung der Bohrergebnisse konnte Aguia einmal mehr sehr gute Gehalte von seinem Phosphatprojekt ‚Três Estradas‘ im Süden Brasiliens veröffentlichen, die auch die Homogenität und Beständigkeit der Lagerstätte verdeutlichen.







Bis dato wurden seit Ende 2016 insgesamt 13.710 m niedergebracht, von denen 9.495 m als Diamant- und 4.215 m Rückspühlbohrungen niedergebracht wurden. Damit sind etwa 50 % der geplanten 27.800 Bohrmeter, die seit 2011 im Konzessionsgebiet durchgeführt werden, niedergebracht.

Zu den besten Bohrergebnissen zählen folgende Bohrlöcher: ‚TED-17-121‘ mit 28,60 m @ 3,53 % P2O5, ‚TED-17-124‘ mit 54,00 m @ 3,70 % P2O5, ‚TED-17-126‘ mit 40,05 m @ 3,08 % P2O5, ‚TED-17-127‘ mit 28,55 m @ 3,87 % P2O5, ‚TED-17-111‘ mit 45,70 m @ 4,51 % P2O5 und ‚TED-17-114‘ mit sogar 79,00 m @ 3,23 % P2O5.

Wie bereits im Februar veröffentlicht, identifizierte das Unternehmen eine neue oberflächennahe Mineralisierungszone entlang der Südostgrenze des geplanten Grubenmantels von ‚Três Estradas‘. Mit den Bohrungen wurde in dieser Zone eine Beständigkeit im Streichen von mindestens 700 m nachgewiesen, wobei die nordöstliche Erweiterung weiterhin vollständig offen ist. Die geologische Modellierung der Ergebnisse entlang dieser Zone weist darauf hin, dass die gefaltete Struktur in Richtung Südwesten abfällt. Die noch offene nordöstliche Erweiterung die Oberfläche beherbergt möglicherweise hochgradiges oxidiertes Material, wie die Bohrungen andeuten. Die nordöstliche Erweiterung soll deshalb im Rahmen zusätzlicher RC-Bohrungen auf weitere 500 m erprobt werden.

Auch die Ergänzungsbohrungen entlang des 700 m Abschnitts im Streichen werden fortgesetzt, um von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 100 m die ‚gemessene‘ und ‚angezeigte‘ Ressourcen zu ermitteln. Die Strategie besteht darin, eine oberflächennahe Mineralisierung anzupeilen, die zur aktuellen Ressource hinzugefügt wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Integration nicht nur das allgemeine Abraumverhältnis des geplanten Betriebs verbessern, sondern auch die Abbaukosten senken wird. Die Ergebnisse dieser Zone weisen darauf hin, dass die Mächtigkeiten und die Gehalte mit jenen des Großteils der Lagerstätte übereinstimmen, was durch die Ergebnisse der Bohrlöcher ‚TED-17-124‘, das 3,70 % P2O5 auf 54,00 m und ‚TED-17-126‘, das 3,08 % P2O5 auf 40,05 m schnitt, nachgewiesen wurde.

Darüber hinaus ist der Pilotanlagentest der frischen Karbonatit-Großprobe in der Flotation Division von Eriez in Pennsylvania abgeschlossen. Die Analyseergebnisse des frischen Karbonatits stehen noch aus und werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind. Da die Erprobung des frischen Karbonatits abgeschlossen ist, werden in der Pilotanlage nun Großproben des oxidierten Karbonatits geprüft.

Der technische Leiter des Unternehmens, Dr. Fernando Tallarico, erklärte, dass die Bohrergebnisse entlang der neuen südöstlichen Zone und innerhalb der Lagerstätte äußerst konsistent sind und die kontinuierliche sowie homogene Beschaffenheit der Lagerstätte ‚Três Estradas‘ verdeutlichen. Man sei äußerst zuversichtlich, zusätzliches oxidiertes Material entlang der nordöstlichen Erweiterung dieser kürzlich entdeckten neuen Zone zu finden. Justin Reid, leitender Direktor von Aguia, ergänzte: „Unser Erfolg inerhalb der ‚Três Estradas‘-Liegenschaft treibt den Wert des Projektes mit jedem Meter, den wir bohren, weiter nach oben. Die Konsistenz des Erzkörpers ermöglicht ein einfaches Minenmodell für die bankfähige Machbarkeitsstudie, und unsere neue Erweiterung bietet die Möglichkeit für eine beachtliche Steigerung des oberflächennah zugänglichen Erzes, das unsere Abbaukosten weiter senken wird.“

Aguia beauftragte nun die Kommunikationsfirma Nano aus Porto Alegre damit, Information und Kommunikation hinsichtlich der Erschließungsarbeiten mit den Gemeinden von Três Estradas und Lavras do Sul sowie mit den staatlichen Behörden in Porto Alegre und allen Interessensvertretern des Projektes zu vermitteln. Dazu wurden mehrere Veranstaltungen für das Gemeinschaftsbewusstsein abgehalten, einschließlich Workshops und Projektpräsentationen für das lokale Publikum.

Direktor Reid ist gerade von der Liegenschaft zurückgekehrt, wo er sich mit dem langfristigen Kommunikationsplan mit der Gemeinde und der Region vertraut gemacht hat: „Nano hat einen ganzheitlichen Kommunikationsansatz entworfen, um die unglaubliche Arbeit fortzusetzen, die das Team bis dato geleistet hat. Wir sehen uns bereits als wichtigen Teil der Gemeinde und freuen uns darauf, Arbeitgeber und Produzent zu werden.“ Der Bürgermeister von Lavras do Sul unterstützt Aguia und arbeitet mit dem Team in allen Fragen eng zusammen.

Aguia - https://www.youtube.com/watch?v=A1AHKq-2ltE - berichtete auch über die geplante Notierung an der Torontoer Börse TSX-V die planmäßig verlaufe und der Großteil der erforderlichen Dokumentation bei den Regulierungsbehörden der TSX-V zur Prüfung eingereicht wurde. Ein Update über den genauen Zeitplan der Notierung soll in Kürze bereitgestellt werden.







