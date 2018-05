Agnico-Eagle Mines-Aktie: Anhebung der Dividende? - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Agnico-Eagle Mines":

Laut einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Andrew Kaip vom Investmenthaus BMO Capital Markets bezüglich der Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Entwicklung des Aktienkurses.



Die Analysten von BMO Capital Markets sind der Meinung, dass Agnico-Eagle Mines ein solides Produktionswachstum erzielen werden. Bis 2020 seien Zuwachsraten von 30% möglich. Das Free Cash flow-Profil habe sich verbessert.



Analyst Andrew Kaip sieht dadurch eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung der Dividende. Abgesehen davon seien die geopolitischen Risiken wegen des hohen Kanadaanteils im Portfolio gering. Im Vergleich dazu müssten Konkurrenten mit Aktivitäten in Afrika u.a. gegen eine höhere Besteuerung ankämpfen.



In ihrer Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von BMO Capital Markets den Titel von "market perform" auf "outperform" hoch und heben das Kursziel von 47,00 auf 55,00 USD an.









Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland.