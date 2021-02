Agnico Eagle: Goldproduktion soll 2021 um 300.000 Unzen steigen

Agnico-Eagle Mines (WKN 860325 / NYSE AEM), einer der zehn größten Goldproduzenten der Welt, hat die Zahlen zum vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2020 vorgelegt. Wie der Konzern mitteilte, verbuchte man im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 511,6 Mio. Dollar oder 2,12 Dollar pro Aktie.



Die anrechenbare Goldproduktion des vergangenen Jahres bezifferte Agnico Eagle mit rund 1,737 Mio. Unzen nach 1,782 Mio. Unzen im Vorjahr. Die Produktionskosten pro Unze des vierten Quartals gab man mit 771 USD pro Unze an nach 763 USD pro Unze im Vorjahreszeitraum.





Laut CEO Sean Boyd soll die Produktion des Konzerns 2021 um rund 300.000 Unzen steigen. Boyd verwies darauf, dass man 2020 trotz aller Herausforderungen mit einem Quartalsrekord bei der Goldproduktion beendet habe und die Goldreserven ebenfalls so hoch gelegen hätten wie nie zuvor. Der Agnico-CEO geht davon aus, dass angesichts des Produktionsanstiegs die Cashkosten pro Unze um 6% sinken werden und das Unternehmen 2021 einen starken freien Cashflow erzielen kann.