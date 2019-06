Afrika, ein Goldland

Der Goldpreis befindet sich im Aufwärtstrend. Und die Goldproduktion geht weltweit zurück

Auch der einmal weltbeste Goldproduzent, Südafrika, produziert immer weniger Gold. Dies geschieht durchgehend seit 19 Monaten, was den längsten Rückgang seit der Finanzkrise vor rund zehn Jahren darstellt. So ging die Goldproduktion im letzten Dezember um 31 Prozent und im Januar und Februar um zirka 20 Prozent zurück. Der Grund liegt in den schwierigen Arbeitsbedingungen, die Goldgehalte gehen zurück und Streiks verringern die Produktion. Auch muss in immer tieferen Regionen gegraben werden.

Wie das U.S. Geological Survey schätzt, besitzt Südafrika dennoch die weltweit zweitgrößten abbaubaren Goldreserven. Der Top-Produzent in Afrika ist nun das westafrikanische Ghana und nicht mehr Südafrika. In Ghana punktet eine bergbaufreundliche Politik und die Kosten für das Betreiben der Minen sind vergleichsweise günstig. So konnte Ghana in 2018 eine um 12 Prozent gestiegene Goldproduktion vorweisen.

Goldunternehmen wie Cardinal Resources, die ihre Projekte in dem kleinen westafrikanischen Land besitzen, sind also im Vorteil. Der Schwerpunkt von Cardinal Resources Aktivitäten liegt auf dem Namdini-Goldprojekt, welches zum Bolgatanga-Projekt gehört und auf dem Subranum-Goldprojekt. Das Namdini-Goldprojekt verfügt über 5,1 Millionen Unzen Gold (wahrscheinlich und nachgewiesen). Eine Machbarkeitsstudie soll in Kürze abgeschlossen werden.

Auch in Simbabwe kann profitabel Gold gefördert werden. Die Bergbauindustrie ist hier seit über 100 Jahren aktiv. Ein gutes Beispiel für ein erfolgreiches Fortkommen ist Caledonia Mining. Dessen Blanket-Mine produzierte in 2018 rund 54.500 Unzen Gold zu Gesamtkosten von 802 US-Dollar je Unze. Caledonia besitzt das Konformitätszertifikat der Regierung, das bedeutet, dass das Unternehmen alle Anforderungen des Gesetzes zur Indigenisierung und wirtschaftlichen Unterstützung in vollem Maße erhält. Damit kann Caledonia Mining seine langfristige Wachstumsstrategie umsetzen und auch regelmäßig Dividenden an seine Aktionäre auszahlen. Die Beteiligung einheimischer Investoren sorgt für die Akzeptanz in der Bevölkerung. Fachkräfte und das nötige Infrastruktursystem sind vorhanden.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.