Aequus wächst fünftes Quartal in Folge

Und weiter geht es steil nach oben: zum fünften Mal hintereinander meldeten die kanadischen Biotechschprofis Aequus Pharmaceuticals Inc. (ISIN: CA0076361033 / TSX-V: AQS) ein sehr erfreuliches Quartalsergebnis, geprägt vom stetigen Wachstum.Im Detail generierten die Kanadier im zweiten Quartal 2018 Umsätze in Höhe von 377.855 CAD, was einer Steigerung von 103 % gegenüber demselben Abrechnungszeitraum im Jahr 2017 entspricht. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres lagen die Gesamtumsätze bei 752.855 CAD, was einer Steigerung von 57 % im Vergleich zum gleichen Abrechnungszeitraum des Vorjahres entspricht. Die Steigerung ist vor allem auf intensivere Werbemaßnahmen zurückzuführen, deren Hauptaugenmerk auf Märkte mit guter Zugänglichkeit ausgerichtet waren.

Im zweiten Quartal 2018 erweiterte Aequus darüber hinaus seine kommerzielle Pipeline mit der Unterzeichnung eines Handelsabkommens mit Mynosys Cellular Devices zur Förderung des neuen ‚Zepto® Precision Pulse Capsulotomy’-Systems unter Nutzung der bestehenden kommerziellen Infrastruktur. Auch hat das Unternehmen die kommerziellen Bedingungen hinsichtlich einer kontinuierlichen und erweiterten Bewerbung von ‚Vistitan™’ in Kanada verbessert. Gemäß den überarbeiteten Bedingungen will das Unternehmen angesichts der gestaffelten Verteilung der Nettogewinne von 42 bis 47 % (in Abhängigkeit eines bestimmten Marktzugangs und des Erreichens von Umsatzmeilensteinen) nun von einer besseren Wirtschaftlichkeit profitieren. Die Laufzeit des Abkommens wurde überdies bis ins Jahr 2021 verlängert.

„Wir sind mit den Fortschritten und dem Wachstum in unserer Handelsabteilung sehr zufrieden, insbesondere mit unserem Ophthalmologie-Franchise, zumal wir von unseren Kunden angesichts der Einführung neuartiger Produkte wie ‚Zepto‘ in Kanada als engagierter Partner geschätzt werden“, unterstrich Doug Janzen, CEO und Chairman von Aequus. Man gehe davon aus, dass die Umsätze weiter kontinuierlich steigern würden, weil man auch intensiv daran arbeite, die eigene Pipeline um zusätzliche Produkte zu erweitern.

Die US-amerikanische ‚Food and Drug Administration‘ (‚FDA‘) enschied im Hinblick auf die Zulassung von ‚AQS1303‘, einem transdermalen Pflaster mit antiemetischer Langzeitwirkung, nach Prüfung der vom Unternehmen eingereichten Unterlagen, dass das Pflaster ein geeigneter Kandidat für das verkürzte Zulassungsverfahren gemäß Abschnitt 505(b)(2) in den Vereinigten Staaten sei. Angesichts des von der ‚FDA‘ bereitgestellten behördlichen Leitfadens haben Aequus und Entwicklungspartner Corium bereits damit begonnen, ihre Partnerschaft weiter zu vertiefen, wonach Corium die Entwicklungsarbeiten finanziert und im Gegenzug exklusiver klinischer und kommerzieller Hersteller des Produkts wird.

Das erklärt auch, warum im zweiten Quartal 2018 die Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 581.670 CAD im Jahr 2017 auf nur noch 179.963 CAD gesunken sind. Der Rückgang war auf niedrigere Forschungskosten des Subunternehmers sowie auf eine reduzierte behördliche Beratung bei den ‚Pre-IND‘-Verfahren für ‚AQS1301‘ und ‚AQS1303‘ zurückzuführen. Die Weiterentwicklung und Optimierung von ‚AQS1303‘ zur Vorbereitung auf die klinischen Studien war die wichtigste Entwicklungsarbeit im zweiten Quartal 2018. Da die Kosten Entwicklungspartner Corium trägt, reduzierten sich diese im zweiten Quartal 2018 von 362.058 CAD um 98 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2017.

Die Vertriebs- und Marketingaufwendungen beliefen sich im zweiten Quartal 2018 auf 363.018 CAD und beinhalten unbare Ausgaben in Höhe von 59.046 CAD (Wertverlust und Amortisation sowie aktienbasierte Zahlungen mit 47.279 bzw. 11.767 CAD, Vorjahresquartal: 45.916 bzw. 24.041 CAD). Die Amortisationskosten standen in erster Linie mit den Kosten der Übernahme von TeOra in Zusammenhang. Da die Vertriebs- und Marketinginfrastruktur jetzt voll eingerichtet ist, können neue Produkte mit relativ geringfügigen Änderungen bei den Vertriebskosten an denselben Kundenstamm vermarktet werden.

Zu guter Letzt beliefen sich die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen im zweiten Quartal 2018 auf 503.799 CAD, was einem ein Rückgang von 19 %, bzw. 119.516 CAD im Vergleich zu 2017 mit 623.315 CAD entspricht. Dieser Rückgang war in erster Linie auf eine Reduzierung bei den Beratungs- und Rechtskosten zurückzuführen.







