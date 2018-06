Aequus wächst auch im 1. Quartal 2018 zweistellig

Und wieder verzeichnen die Kanadier ein äußerst positives Quartalswachstum – zum vierten Mal in Folge. Der Umsatz der Biotechnologiefirma Aequus Pharmaceuticals Inc. (ISIN: CA0076361033 / TSX-V: AQS) betrug zum Ende des ersten Quartals per 31. März 2018 rund 375.000 CAD, was einem Anstieg von 28 % im Vergleich zum Vorjahresquartal 2017 mit rund 293.000 CAD entspricht.Obwohl für beide Produkte ‚Tacrolimus IR’ und ‚Vistitan™’ trotz geringer Marktschwankungen nach wie vor eine Umsatzsteigerung zu verzeichnen ist, ging man im aktuellen Quartal im Grunde von einem eher moderaten Einnahmenplus aus, nachdem der gestaffelte Einnahmenanteil aus den Zahlungen des Partners für die ‚Vistitan™’-Augentropfen seit 2018 um 10 % gesunken ist. Trotz dieser Tatsache konnte Aequus aber im laufenden Quartal schon wieder ein Einnahmenplus erzielen.

Im Detail beliefen sich Selbst- und Marketingkosten im 1. Quartal 2018 auf 338.447 CAD. Der Betrag ist mit dem der Vorquartale vergleichbar und beinhaltet auch unbare Ausgaben in Höhe von 56.628 CAD für Abschreibungen und Zahlungen auf Aktienbasis, auf welche im 1. Quartal 2018 jeweils 45.917 CAD bzw. 10.711 CAD entfielen (zum Vergleich: 1. Quartal 2017: 45.917 CAD bzw. 25.097 CAD). Die Abschreibungskosten entfielen in erster Linie auf Ausgaben für die Übernahme von TeOra. Nachdem die Einrichtung der Umsatz- und Marketing-Infrastruktur nun abgeschlossen ist, können neue Produkte wie ‚Zepto® Precision Pulse Capsulotomy’ bei derselben Kundengruppe mit nur geringfügigen Abweichungen bei den Vertriebskosten beworben werden.

Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben beliefen sich im 1. Quartal 2018 auf 192.968 CAD, im Vergleich zu 398.273 CAD im Vorjahresquartal. Dieser Rückgang ergibt sich vor allem aus den Subunternehmerkosten, den deutlich reduzierten Beratungskosten im Zusammenhang mit den Behördenzulassungsverfahren für ‚AQS1301‘ sowie ‚AQS1303‘ (‚Pre-IND‘-Verfahren) und der Tatsache, dass im 1. Quartal 2018 keine klinischen Aktivitäten geplant waren. Im 1. Quartal 2017 dagegen hatten Arbeiten in Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten ‚Proof-of-Concept‘-Studie zur Einzeldosisverabreichung von ‚AQS1301‘ sowie präklinische Studien zu ‚AQS1302‘ und ‚AQS1303‘ stattgefunden. Des Weiteren war mit der Materialentwicklung für die klinische Studie zu ‚AQS1303‘ begonnen worden.

Im 1. Quartal 2018 konzentrierten sich die Biotechnologie-Spezialisten ihre Entwicklungsmaßnahmen vorwiegend auf die Vorgespräche mit der US-amerikanischen ‚Food and Drug Administration‘ (‚FDA‘) im Hinblick auf die Zulassung von ‚AQS1303‘, ein transdermales Pflaster mit antiemetischer Langzeitwirkung. Nach Prüfung der vom Unternehmen eingereichten Unterlagen entschied die ‚FDA‘, dass das Pflaster ein geeigneter Kandidat für das verkürzte Zulassungsverfahren gemäß Abschnitt 505(b)(2) in den Vereinigten Staaten sei.

Die allgemeinen Verwaltungsausgaben beliefen sich im 1. Quartal 2018 auf 659.370 CAD. Im Vergleich zu jenen des 1. Quartals 2017 (559.639 CAD) entspricht dies einer Steigerung um 99.731 CAD bzw. 18 %. Die Zunahme um 175.093 CAD war vor allem auf eine Erhöhung der einmaligen Beratungsaufwendungen in Zusammenhang mit den Marketing- und Branding-Aktivitäten im 1. Quartal 2018 zurückzuführen.

Darüber hinaus hat Aequus in Zusammenhang mit einer Servicevereinbarung zur Bereitstellung von regulatorischen Beratungsleistungen für die Produktentwicklungsprogramme in den Vereinigten Staaten am 30. Mai 2018 insgesamt 31.683 Stammaktien auf Camargo Pharmaceutical Services, LLC übertragen.

Die Umsätze aus dem neuen ‚Zepto® Precision Pulse Capsulotomy’-System für chirurgische Eingriffe zur Behandlung von grauem Star sollten in Kürze einnahmewirksam werden und ab dem 2. Quartal 2018 das Geschäftsportfolio im Zuge der Produkteinführung in Kanada erweitern. In Kanada werden laut Schätzung jährlich rund 300.000 Operationen aufgrund von Star-Erkrankungen durchgeführt. Damit ist ‚Zepto®’ eine attraktive Ergänzung zum bereits bestehenden Produktangebot.

