Aequus stärkt klinische Kompetenz seines Augenheilkunde-Beirats

Es geht wieder vorwärts bei Aequus Pharmaceuticals Inc. (ISIN: CA0076361033 / TSX-V: AQS)! Nachdem das Unternehmen erst vor kurzem die beiden Koryphäen Dr. Rosa Braga-Mele und Dr. Ike Ahmed für den technischen Beirat gewinnen konnte, teilte man nun mit, das drei weitere hochkarätige Experten in den Beirat berufen wurden. Mit der Aufnahme von Dr. Vikram Lekhi, einem erfahrenen Ophthalmologen von Seema Eye Care, Ken Patterson, National Director of Business Development von Vision Group Canada, sowie einem namentlich nicht genannten Berater für regulatorische Angelegenheiten in seinen strategischen Beirat für Augenheilkunde forciert das Biotechunternehmen Aequus Pharmaceuticals Inc. sein wirtschaftliches und regulatorisches Know-how.

Doug Janzen, CEO von Aequus, ist sehr zufrieden, bereits ein so umfassendes Expertenteam mit klinischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Kompetenzen im gerade neu geschaffenen Beirat für Augenheilkunde vorweisen zu können und verdeutlicht: „Der Beirat wird uns bei der weiteren Validierung globaler Produkte für den kanadischen Markt und bei strategischen Entscheidungen hinsichtlich aktueller und künftiger interner Entwicklungsprogramme im Bereich Augenheilkunde eine wertvolle Stütze sein.“

Aequus hat den Beirat ins Leben gerufen, um die Kanadier bei der Bewertung und Rationalisierung zahlreicher Geschäftschancen in der Augenheilkunde, die sich sowohl im therapeutischen als auch im medizintechnischen Bereich eröffnen, zu unterstützen. Der Beirat wird dem Biotechunternehmen bei der Bewertung helfen, ob ein Produkt den Behandlungserfolg eines Patienten verbessern kann, sich in den ‚Workflow’ eines Klinikers einfügen und in Kanada erfolgreich vermarkten lässt bzw. von den Kassen rückerstattet werden kann.

Dr. Vikram Lekhi ist ein erfahrener Ophthalmologe mit medizinischen und chirurgischen Fachkenntnissen sowie umfangreichem Know-how in der klinischen Praxis. Zu seinem Erfahrungsschatz zählen unter anderem die Behandlung Augenlidläsionen, Meibom-Drüsen-Dysfunktion, Hornhautdystrophien, degenerative und infektiöse Erkrankungen, Grüner Star sowie Erkrankungen der Netzhaut. Er ist regelmäßig Vortragender bei inländischen und internationalen Konferenzen. Seine Arbeiten wurden in verschiedenen Publikationen wie z.B. im ‚Canadian Family Physician’ und im ‚BioSpectrum’ veröffentlicht. Er betreibt mit seiner eigenen Praxis ‚High River Eye Surgeons’ eine medizinische Versorgungseinrichtung für die ländliche Bevölkerung in der Provinz Alberta. Außerdem steht er den Einwohnern von Calgary im traditionsreichen ‚Seema Eye Care Centre’ als behandelnder Arzt zur Verfügung. Neben seinem klinischen und chirurgischen Betätigungsfeld ist Dr. Lekhi auch Lektor für den klinischen Bereich am Institut für Chirurgie der University of Calgary tätig.

Ken Patterson ist National Director of Business Development bei Vision Group Canada. Vision Group Canada beaufsichtigt und verwaltet ein Netzwerk von mehr als 40 führenden kanadischen Spezialisten auf dem Gebiet der Korrektur von Fehlsichtigkeit (u.a. LASIK MD, TLC und London Eye Centre). Vor seiner Funktion als National Director war Herr Patterson mehr als 15 Jahre lang im kommerziellen Bereich tätig und arbeitete für Alcon, Bausch & Lomb sowie Johnson & Johnson. Er hat sich mit der Entwicklung von Geschäftsstrategien und dem Aufbau neuer Geschäftsmodelle einen Namen gemacht. Herr Patterson hat einen MBA-Abschluss und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen.