Aequus gründet Beirat für Augenheilkunde

Ein neu gegründeter strategischer Beirat soll die kanadischen Biotechprofis von Aequus Pharmaceuticals Inc. (ISIN: CA0076361033 / TSX-V: AQS) bei der Bewertung und Rationalisierung der sich Pipeline befindlichen Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Augenheilkunde sowohl im therapeutischen als auch im medizintechnischen Bereich unterstützen.







Dazu wurden nun die ersten beiden Koryphäen Dr. Ike Ahmed vom Prism Eye Institute als Vorsitzender und Dr. Rosa Braga-Mele von der University of Toronto in den Beirat bestellt.

Dr. Ike Ahmed ist für seine fachlichen Fähigkeiten, seine revolutionären Errungenschaften sowohl auf dem Gebiet der Diagnostik als auch bei chirurgischen Eingriffen zur Behandlung hoch komplexer Augenerkrankungen sowie für seine Fachkompetenz bei chirurgischen Komplikationen international anerkannt. Als Vorreiter in neuartigen Operationsmethoden zur Behandlung von Glaukom, grauem Star und Linsenimplantationen führte er als erster Facharzt in Kanada Lasereingriffe zur Behandlung des grauen Stars durch. Dr. Ahmed hat im Zuge seiner Karriere bereits mehr als 150 Fachartikel veröffentlicht und mehr als 1.000 wissenschaftliche Vorträge gehalten. Er ist Facharzt für Augenheilkunde am Prism Eye Institute in Ontario, Kanada, Außerordentlicher Professor an der University of Toronto und klinischer Professor an der University of Utah.

Dr. Rosa Braga-Mele ist Spezialistin auf dem Gebiet der Kataraktbehandlung. Von ihren Kollegen wurde sie zu einer der 50 führenden Meinungsbildner auf dem Gebiet der Kataraktchirurgie und der Refraktiven Chirurgie gewählt und kann auf mehr als 150 veröffentlichte Abstracts und Publikationen in diesem Spezialgebiet verweisen. Derzeit ist sie Vorsitzende im Education Clinical Committee der American Society of Cataract and Refractive Surgery. Dr. Braga-Mele ist Professorin für Augenheilkunde an der medizinischen Fakultät der University of Toronto und leitet die Katarakt-Abteilung am Kensington Eye Institute.

Der Beirat hilft Aequus bei der Beurteilung, ob ein Produkt den Behandlungserfolg eines Patienten verbessert, sich in den Workflow eines Klinikers einfügt und in Kanada erfolgreich vermarktet bzw. von den Kassen rückerstattet werden kann.

„Die Gründung des Beirats ist ein weiterer Schritt, uns in Kanada fest auf dem Gebiet der Augenheilkunde zu etablieren“, betont Doug Janzen, Chairman und CEO von Aequus Pharmaceuticals und ergänzt: „Die ersten Ernennungen von Dr. Ahmed und Dr. Braga-Mele - die beide international führende Experten auf dem Gebiet der Augenheilkunde sind - bieten uns profunde Einblicke sowie eine Orientierungshilfe aus Sicht klinischer Experten und stärken unsere Kompetenz bei der Beurteilung des Nutzens von Produkten für kanadische Patienten und Ärzte.“

Für Dr. Ike Ahmed bietet die Berufung eine hervorragende Möglichkeit, Aequus bei der Weiterentwicklung von Behandlungsmethoden in der kanadischen Augenheilkunde zu unterstützen. Er freut sich ganz besonders mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das sich verstärkt für kanadische Patienten einsetzt, wie zum Beispiel beim Kapsulotomiesystem ‚Zepto‘, da innovative Produkttechnologien für gewöhnlich auf die großen Zielmärkte der Vereinigten Staaten und Europa gerichtet seien, so der Experte und konkretisiert weiter: „Im Rahmen meiner Tätigkeit werde ich mich gemeinsam mit meinen Kollegen im Beirat darum bemühen, klinische Hürden abzubauen, um den Zugang zu vielversprechenden Technologien zu ermöglichen, welche kanadischen Patienten derzeit noch nicht zur Verfügung stehen.“

Dr. Braga-Mele empfindet die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das sich verstärkt der Augenheilkunde in Kanada widmet, als sehr interessante Erfahrung und veranschaulicht: „Aequus hat mit der Markteinführung von ‚Vistitan™‘ und dem Kapsulotomiesystem ‚Zepto‘ auf den Bedarf von Patienten und Ärzten reagiert und sich damit rasch einen Namen gemacht. Ich freue mich darauf, moderne Behandlungsstandards, Produktkonzepte und innovative Methoden, die wir in unserem Fachbereich einsetzen, zusammen mit meinen Beiratskollegen weiterzugeben und so die Augenheilkunde in Kanada kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Dr. Ahmed und Dr. Braga-Mele werden gemeinsam mit dem Team von Aequus in den kommenden Wochen weitere Mitglieder für den Beirat rekrutieren.





