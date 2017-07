Aequus Pharmaceuticals erhält Studiengenehmigung für sein ‚AQS1303‘- Pflaster

Zur Freude zukünftiger Schwangerer konnte das kanadischeBiotechnologieunternehmen Aequus Pharmaceuticals Inc. (ISIN:CA0076361033 / TSX-V: AQS) die Genehmigung zu einer klinischen ‚Proof ofConcept‘-Studie bekanntgeben. Demnach hat das Unternehmen von demkanadischen Gesundheitsministerium Health Canada die Studiengenehmigungfür sein transdermales Pflaster ‚AQS1303‘ erhalten und kann somit dieDosierung und die Prozesssicherheit des eigens entwickelten Pflasters,mit einer Wirkstoffkombination aus Pyridoxin und Doxylamin, testen.Aequus Pharmaceuticals konzentriert sich in erster Linie auf dieEntwicklung, Optimierung und Vermarktung von differenziertenSpezialprodukten.Für betroffene Patientinnen, die während der Schwangerschaft an Übelkeitleiden, sind die aktiven Wirkstoffe Diclegis® und Diclectin® sehr gutverträglich. Derzeit gibt es am Markt nur ein verfügbares Produkt aufgleicher Wirkstoff-Basis, das aber bis zu 4 x mal täglich oraleingenommen werden muss und sehr häufig Würgereflexe und Brechreizauslöst. Daher könnte Aequus ‚AQS1303‘-Pflaster, das den Wirkstoff übereinen längeren Zeitraum gleichmäßig abgibt ein bedeutend angenehmeresund zuverlässigeres Verabreichungssystem darstellen.Anne Stevens, Chief Operating Officer und Director von AequusPharmaceuticals erklärte: „Wir sind von den Möglichkeiten diesesProgramms begeistert und der Meinung, dass ein Pflaster mitLangzeitwirkung die langersehnte Lösung für die Medikation darstellenkönnte.“Neun gesunde Probanden werden diese erste ‚Proof of Concept‘-Studie ineiner ‚Cross-over‘-Studie mit Einzeldosisverabreichung durchführen.Dabei wird die Bioverfügbarkeit von ‚AQS1303‘ im Vergleich zum derzeitzugelassenen Oralpräparat getestet. Die Ergebnisse dieser Studie könntenschon kurzfristig verfügbar sein.Parallel zu der Studie bereitet sich Aequus auf ein Vorgespräch mit derUS-amerikanischen Food and Drug Administration (‚FDA‘) vor, um dasschnellere IND-Verfahren (zur Zulassung eines neuen Präparats) für denamerikanischen Markt zu prüfen. Für Aequus Produkt ist ein Verfahren fürdie Zulassung eines neuen Medikaments (NDA) gemäß Abschnitt 505(b)2vorgesehen. Dabei handelt es sich um einen verkürzten klinischen Ablauf,bei dem die ‚FDA‘ dem Unternehmen gestattet, die Sicherheits- undWirksamkeitsdaten des ursprünglichen Oralpräparats in Tablettenform alsReferenzdaten heranzuziehen.An diesem Programm hält Aequus-https://www.youtube.com/watch?v=qJPRv0lSkWA - die internationalen Rechteund sucht nach einem strategischen Partner, um die Vermarktung in denwichtigsten Zielmärkten zu fossieren. Diesbezüglich wurden schon dieersten Schritte unternommen. So konnte das Unternehmen am 27. Juni 2017im Rahmen einer Servicevereinbarung zur Bereitstellung vonregulatorischen Beratungsleistungen für die Produktentwicklungsprogrammein den Vereinigten Staaten insgesamt 80.676 Stammaktien auf CamargoPharmaceutical Services, LLC übertragen, die Aequus im Gegenzug bei derMarkteinführung unterstützen werden.Mit diesen Fortschritten konnte Aequus Pharmaceuticals einmal mehrversprochenes Liefern und sich damit von einigen anderenBiotechnologieunternehmen abheben. Das schafft Vertrauen. Sollte esAequus nun noch gelingen weitere Umsätze zu generieren und weiterpositive Studienergebnisse vorzulegen, sollte sich das nachhaltig imAktienkurs widerspiegeln. 