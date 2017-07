Aequus Pharmaceuticals mit Forschungskooperation zu medizinischem Cannabis

Das kanadische Biotechnologieunternehmen Aequus Pharmaceuticals Inc. (ISIN: CA0076361033 / TSX-V: AQS) hat sich mit dem Kanadischen Zentrum für Arzneimittelforschung und -entwicklung (‚CDRD‘) auf eine ausgedehnte Forschungskooperation verständigt, um vorklinische Sicherheit und Wirksamkeit für ausgewählte cannabishaltige Medikamente, die unter anderem für neurologische Bewegungsstörungen einschließlich Epilepsie, Multiple Sklerose, Parkinson oder die Huntington-Krankheit verwendet werden, zu etablieren.

Das ‚CDRD‘ ist Kanadas nationales Arzneimittelentwicklungs- und Vermarktungszentrum. Es arbeitet mit Hochschulen, Industrie, Regierung und Stiftungen zusammen und stellt Fachwissen und Infrastruktur zur Verfügung, um vielversprechende Entdeckungen zu identifizieren, zu validieren und weiterzuentwickeln, und diese schließlich in wirtschaftlich realisierbare Investitionschancen für den privaten Sektor zu verwandeln – und letzten Endes natürlich in neue Therapieformen für den Patienten. Das ‚CDRD‘ wurde von Kanadas ‚Networks of Centers of Excellence Program‘ (‚CECR‘) ausdrücklich als Kompetenzzentrum für Forschung und Kommerzialisierung anerkannt.

Wie wir bereits berichtet haben, initiierte Aequus ein Forschungsprogramm für medizinisches Cannabis bei neurologischen Erkrankungen, nachdem Health Canada im Jahr 2016 Patienten die Möglichkeit eröffnet hatte, Cannabis für medizinische Zwecke zu nutzen, sofern es der Arzt empfiehlt. Allerdings gibt es immer noch keine ausreichenden Daten für einwandfreie therapeutische Behandlungsprotokolle hinsichtlich einer korrekten Dosierung und Menge bei Patienten, die sich mit einer Vielzahl von Symptomen und Krankheiten auseinandersetzen müssen.

Aequus hat diesbezüglich vor kurzem eine Umfrage veröffentlicht, die den medizinischen Bedarf an verbesserten klinischen Testdaten bestätigt. Dringend notwendig ist demnach die Förderung der Sicherheit und Wirksamkeit von medizinischem Cannabis, der Zuverlässigkeit der verabreichten Menge und der Qualität der Wirkstoffdosierung, einer hochqualitativen Datenerfassung zur Nachvollziehung bestehender klinischer Ergebnisse weltweit, darüber hinaus auch der medizinischen Ausbildung und qualitätsgeprüfter Inhaltsstoffe. Und genau das ist das Ziel der Aequus-‚CDRD‘-Partnerschaft: die bestehenden Defizite zu lösen.

Die präklinischen Studien, einschließlich Invitro- sowie Invivo-Toxikologie, Pharmakologie und Rezeptoptimierung bei relevanten Krankheitsmodellen, werden in den ‚CDRD‘-Einrichtungen in Vancouver in British Columbia durchgeführt, sobald Health Canada die Zustimmung erteilt. Das erste Aequus-Projekt macht sich dabei das Know-how des ‚CDRD‘ in der präklinischen Entwicklung und Zielvalidierung für neue Produkte zunutze und veranschaulicht damit dessen kontinuierliches Engagement in ‚Life Science‘-Unternehmen auf dem kanadischen Markt. Produkte, die durch die gemeinsame Zusammenarbeit weiterentwickelt werden, sollen schließlich von Aequus kommerzialisiert werden.

Aequus Pharmaceuticals - https://www.youtube.com/watch?v=qJPRv0lSkWA - will dieses neu erlangte Wissen für die Entwicklung und Vermarktung geregelter, verschreibungspflichtiger Medikamente nutzen und arbeitet mit erfahrenen Drittunternehmen wie dem ‚CDRD‘ als Partner zusammen, um pharmazeutische Produkte für Patienten zu entwickeln, die auf der Suche nach optimierten Verabreichungsversionen klinisch validierter Rezepte von medizinischem Cannabis sind.

Aequus CEO Doug Janzen verdeutlicht, dass sein Unternehmen mit dieser Kooperationspartnerschaft seinem Ziel näher komme, Patienten und Ärzten klinisch validierte Behandlungsformen mit medizinischem Cannabis anbieten zu können – in einer präziseren und optimierteren Art als es die gegenwärtig am häufigsten angewandten Methoden des Inhalierens beziehungsweise der Einnahme von Tabletten erlauben. „Wir sehen die Klinikgemeinschaft als wichtigen Stakeholder und freuen uns, mit einer Weltklasse-Medikamentenforschungs- und Entwicklungsorganisation wie dem ‚CDRD‘ zusammenzuarbeiten, um die medizinische Community mit validierten und verbesserten Alternativen zu bestehenden Produkten zu versorgen. Gemeinsam verfügen unsere beiden Organisationen über ein exzellentes Know-how bei der Entwicklung von Medikamenten –von der Entdeckung und präklinischen Studien bis hin zu klinischen Studien zur verwaltungstechnischen Einführung und dem kommerziellen Vertrieb – eine starke Kombination für das Weiterbringen von medizinischem Cannabis für neurologische Bewegungsstörungen“.

Auch Gordon McCauley, Präsident und CEO von ‚CDRD‘, betont, dass die Partnerschaft mit Aequus ein großartiges Beispiel für die Arbeit sei, die man im Bereich Biotech landesweit meistere: „Im Bereich der medizinischen Cannabinoidforschung und -entwicklung gibt es einen klaren, medizinischen Bedarf, bei dem ‚CDRD‘ und Aequus zusammenarbeiten und ihre jeweilige Expertise teilen. Das wird zu neuen cannabishaltigen Therapiemaßnahmen und einem Weg für klinische Studien führen, insbesondere bei neurologischen Bewegungsstörungen“.

