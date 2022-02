Änderungen in der DAX-Familie im März?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In Kürze, genauer gesagt am 3. März, gibt Qontiga, der Indexbetreiber der Deutschen Börse, die entsprechenden Änderungen in den Indizes der DAX-Familie bekannt.

Der seit dem 10. Dezember an der Börse notierten Daimler Truck gelingt zum 21. März höchstwahrscheinlich der Sprung in den DAX. Bereits am Tag des IPO war Daimler Truck aus Indexberechnungsgründen bereits für einen Tag im DAX notiert.

Gemessen an der Free-Float-Marktkapitalisierung liegt Daimler Truck bereits auf dem 26. Rang. Ersetzen wird die LKW-Sparte des Daimler-Konzerns wahrscheinlich den Konsumgüterhersteller Beiersdorf, der dann in den MDAX absteigen würde.

Ein Abstieg der aktuell schwer gebeutelten Delivery Hero-Aktie erscheint aktuell unwahrscheinlich. Nach den neuen Aufnahmekriterien des DAX 40 hätte es Delivery Hero jedoch nicht in den DAX geschafft, da die Online-Lieferplattform keine zwei Geschäftsjahre mit einem positiven EBITDA vorweisen kann.

Auch in der zweiten und dritten deutschen Börsenliga könnten Änderungen anstehen: Die im MDAX notierte Hella dürfte mit dem SDAX-Mitglied Sixt den Platz tauschen. Hella gehört inzwischen mehrheitlich zum französischen Automobilzulieferer Faurecia.

Im SDAX wiederum könnte der Beratungs- und IT-Dienstleister Adesso den Telekommunikationsausrüster ADVA ersetzen. Zusätzlich könnte die Deutsche Beteiligungs AG der Global Fashion Group ihren Platz streitig machen.

Letztlich entscheidend für die Änderungen sind die Kursentwicklungen der Aktien in den nächsten knapp zwei Wochen.

