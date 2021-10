Aena SE: Kurz vor großem Kaufsignal?

Weitere Suchergebnisse zu "Aena SME":

Montag, 4. Oktober 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant: ein Blick auf die …

…Emerging Markets – auch wenn es sich im nachfolgenden Beispiel nur um Spanien handelt: ein Börsenplatz, der innerhalb Europas durchaus als Emerging Market zu bezeichnen ist. Heute geht es um die Aena S.M.E., S.A. (WKN: A12D3A). Die Papiere sind am Freitag, 1. Oktober, um 5,3 Prozent nach oben geschossen! Charttechnisch wird es jetzt spannend, denn die Titel haben über Monate hinweg einen Boden ausgebildet. In der Vorwoche wurde bereits ein kurzfristiger Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Und jetzt sind die Notierungen drauf und dran, einen Break out über einen bedeutsamen Widerstand zu vollziehen – das käme einem (großen) Kaufsignal gleich! Um was geht’s?

Um nichts anderes als um eine Spekulation auf weitere Erleichterungen im (weltweiten) Reiseverkehr nach der Corona-Pandemie! Die Aena SME S.A. nämlich ist auf das Management von 46 Flughäfen und zwei Heliports in Spanien spezialisiert, und damit in etwa mit der deutschen Fraport vergleichbar. Der Umsatz von Aena verteilt sich insbesondere auf die Aktivitäten Betrieb von Geschäften/Restaurants (47%) und Flughafendienstleistungen (43%). Hierzu zählen Sicherheitsdienste; Terminal-Management; Flugzeug- und Gepäckabfertigung und Sicherheitskontrollen. ~51 Prozent der Aktien hält der spanische Staat.

Mit einem Market Cap von ~22,5 Mia. EUR zählt die Aena-Aktie schon zu den Blue Chips an der Bolsa de Valores in Madrid. Das KGV(2022e) liegt bei 28,4, nachdem im Jahr 2020 ein Verlust zu Buche stehen dürfte. Das KGV(2024e) wird dann bereits wieder im Bereich ~15 EUR bewertet. Das Gros der Analysten spricht sich für ein »Halten« der Aena-Papiere aus. Achtung: Am kommenden 27. Oktober werden Geschäftszahlen veröffentlicht!

Wie gehts weiter? Gelänge der signifikante Sprung über die Kursmarke von 151,80 EUR – im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis –, so sähe ich den Weg nach oben frei. Das Vorjahreshoch lag bei 176,20 EUR. Weitere Lockerungen im (weltweiten) Reiseverkehr würden das Geschäft klar beleben. Aena SME S.A. am Montag, 4. Oktober 2021, an der Heimatbörse in Madrid: 150,30 EUR (+0,2%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und gelungenen Start in die neue (Handels)Woche! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

