Aegon – Die Aktie der niederländischen Versicherungsgesellschaft könnte in Kürze wieder durchstarten!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: AGN ISIN: NL0000303709



Rückblick: Aegon zählt zu den führenden Versicherungsgesellschaften weltweit. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe liegt im Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen sowie von Finanz- und Investmentprodukten. Ende Dezember schaffte es die Aktie, den EMA-50 wieder zurückerobern und in Folge die 5 Euro-Marke zu überwinden. Nach dieser starken Bewegung sehen wir jetzt einen Pullback zum EMA-20.

Meinung: Der Versicherungskonzern will die Kosten in den kommenden Jahren senken und sich auf wichtige Märkte fokussieren. Dies dürfte die Rentabilität weiter verbessern. Die anziehenden Zinsen sollten Aegon auch in die Karten spielen. Nach dem starken Anstieg macht das Papier der Versicherungsgesellschaft nun einen Rücksetzer an die 20-Tagelinie. Unter den EMA-20 sollte die Aktie aber nicht mehr zurückfallen. In diesem Fall sind tiefere Kurse wahrscheinlich und das Setup wäre negiert.

Chart vom 24.01.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 4.76 EUR



Setup: Bei Kursen über der Kerze von Montag könnte man eine Long-Position eröffnen. Der Stopp ließe sich nach dem Einstieg unter derselben Kerze, unter dem EMA-20 platzieren.

Meine Meinung zu Aegon ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in AGN



