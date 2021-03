Aegon AM stellt Global Diversified Growth Fund auf nachhaltigen Fokus um: Investments in „Nachhaltigkeitsführer“

Weitere Suchergebnisse zu "Aegon":

Aegon Asset Management hat die Umstellung des Aegon Global Diversified Growth Fund auf eine nachhaltige Multi-Asset-Anlagestrategie abgeschlossen. Um diese Änderung zum Ausdruck zu bringen, wird der Fonds ab dem 1. April 2021 in Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund umbenannt.

Dieser Schritt folgt der kürzlich von Aegon AM angekündigten Umstellung des in Großbritannien ansässigen Aegon Diversified Growth Fund auf einen nachhaltigen Fokus. Dieser Fonds wurde nun in Aegon Sustainable Diversified Growth Fund umbenannt.

Der von Colin Dryburgh und Robert-Jan van der Mark vom Multi-Asset-Team von Aegon AM mitverwaltete Fonds strebt eine Rendite von 4 % über der Inflation an.[1] Dies soll durch ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und alternativen Anlagen realisiert werden.

Die Manager begannen im Januar 2020 mit der Umstellung des Fonds, um von überzeugenden nachhaltigkeitsbezogenen Anlagethemen zu profitieren. Dies wurde zunächst durch die globale Aktienallokation erreicht, gefolgt von den Allokationen für festverzinsliche und alternative Anlagen.

Das Multi-Asset-Team von Aegon AM definiert nachhaltige Unternehmen als jene, deren Produkte, Dienstleistungen und Geschäftspraktiken positiv auf mindestens eines der sechs wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet sind: Klimawandel, Öko-Lösungen, Ressourceneffizienz, nachhaltiges Wachstum, Inklusion sowie Gesundheit und Wohlbefinden. Der Fonds investiert in "Nachhaltigkeitsführer", d. h. in Unternehmen, die nach der Nachhaltigkeitsbewertung von Aegon AM als vorbildlich in Bezug auf Nachhaltigkeit gelten, und in "Verbesserer", bei denen die Manager versuchen, positive Veränderungen zu erzielen.

Stephen Jones, Global CIO von Multi-Asset & Solutions, kommentiert: "Der Aegon Global Diversified Growth Fund profitiert bereits von vielen der nachhaltigkeitsbezogenen Veränderungen, die sich weltweit vollziehen. Die Einbindung einer nachhaltigen Philosophie und Praxis wird uns helfen, Chancen zu nutzen und unbeabsichtigte ESG-bezogene Risiken zu minimieren. Die Namensänderung in Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund bedeutet den erfolgreichen Abschluss der Umgestaltung des Fonds und signalisiert unser Nachhaltigkeits-Engagement gegenüber Investoren und Beratern."

Aegon AM blickt auf eine lange Geschichte in der Betreuung verantwortungsvoller Anlagestrategien zurück. Der erste spezialisierte Fonds wurde vor über 30 Jahren aufgelegt. Heute verwaltet Aegon AM weltweit 213 Milliarden Euro in spezialisierten Portfolios für verantwortungsbewusste Anlagen. Der Aegon Sustainable Diversified Growth Fund wird auf die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich verantwortungsbewusstes Investment sowie auf die Ressourcen und die Assetklassen-Expertise seiner globalen Investmentplattformen zurückgreifen. [1] Quelle: Aegon Asset Management. Inflation ist definiert als Euro Area Consumer Prices Index

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.