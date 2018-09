Adyen – die noch verrücktere Wirecard?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Am Mittwoch haben wir auf die erstaunliche Kursrally bei Adyen. Die große Aufmerksamkeit der letzten Tage nutzten wohl einige Aktionäre zum Kasse machen. Vom Hoch fällt die Aktie bis zum Mittag um 20 Prozent. Zeitweise zogen die Niederländer im Börsenwert mit Wirecard ungefähr gleich. Verrückt – der Umsatz beträgt rund 1/6 von Wirecard. Bei Adyen hängt das Geschäft jedoch eher an großen Kunden während Wirecard breiter aufgestellt ist. Trader sind mit dem Turbo-Bulloder Turbo-Bear DS63DV dabei. Anleger greifen zum Discounter DS6NNB mit 10 Prozent p.a. Seitwärtsrendite oder der WKN DS6NNJ mit 15 Prozent p.a.. Mehr zu Adyen erfahren Sie in unserem neuen Videonewsletter– mehr hier…