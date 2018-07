Advantage Lithium sichert sich Millionen – Orocobre kauft Aktien

Das ist mal eine gute Nachricht von Advantage Lithium (WKN A2AQ6C / TSX-V AAL): Das kanadische Unternehmen hat eine 12 Millionen Kanadische Dollar schwere Finanzierung durch Ausgabe von Aktien unter Dach und Fach gebracht.

Knapp 15,586 Millionen neue Advantage Lithium Anteilscheine wurden zu 0,77 Kanadische Dollar platziert. Knapp 15,177 Millionen Aktien und damit fast das gesamte Emissionsvolumen wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung von Insidern, vor allem dem Großaktionär Orocobre (WKN A0M61S) gezeichnet. Die Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist.

„Wir sind mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Finanzierung und der anhaltenden Unterstützung durch Orocobre sowie durch andere bestehende Aktionäre zufrieden“, erklärt David Sidoo, CEO und Director des Unternehmens.

Neuer Ankeraktionär steigt ein

Ein interessantes Detail der Kapitalerhöhung darf nicht übersehen werden, denn Advantage Lithium hat offenbar einen weiteren Großanleger von den Chancen des Unternehmens überzeugt. „Wir haben unsere Aktionärsbasis durch Aufnahme eines institutionellen Investors verstärkt“, verrät Sidoo. Wer der neue Ankeraktionär ist, ist derzeit nicht bekannt – es soll ein prominenter Name sein. Fest steht: Orocobre hat laut eigenen Angaben im Rahmen einer weiteren Vereinbarung rund 8,571 Millionen Aktien von Advantage Lithium im Wert von rund 6,6 Millionen Kanadischen Dollar an den Investor verkauft. Dies berücksichtigt, hat Orocobre netto noch einmal einen Betrag von 5 Millionen Kanadischen Dollar in Advantage Lithium investiert.

Mit der Kapitalerhöhung stockt Orocobre die Beteiligung an Advantage Lithium von 46,325 Millionen Aktien auf knapp 52,844 Millionen Anteilscheine auf. Zudem hält die Gesellschaft noch 2,55 Millionen Optionsscheine, die zum Kauf von Advantage Lithium Aktien zu 1,00 Kanadische Dollar berechtigen. Insgesamt hält man 33,5 Prozent der Anteile des Unternehmens, so Orocobre. Die Beteiligung sieht man als Investment – ein Investment, das mit der nun perfekten Kapitalerhöhung eine noch stärkere Ausgangslage als schon zuvor besitzt.

Cauchari-Projekt im Fokus der Investitionen

„Advantage verfügt jetzt über einen sehr soliden Kassenbestand“, so Sidoo weiter. Somit müssen sich die Aktionäre keine Sorgen mehr machen, dass der Rohstoffcompany das Geld für die Explorationsarbeiten ausgeht. Im Fokus der anstehenden Investitionen, die mit dem Erlös aus der Aktienplatzierung finanziert werden sollen, steht das argentinische Cauchari-Projekt der Gesellschaft. Hier sind weitere Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten geplant. Zudem soll das Working Capital von Advantage Lithium aufgestockt werden.

Das Flaggschiffprojekt der Gesellschaft dürfte also weiter für Neuigkeiten sorgen. Bisher kommen die Kanadier hier auf eine Ressource von 3 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat. Eine erste Wirtschaftlichkeitsberechnung zu dem Projekt läuft ebenfalls. Die Newslage bei Advantage Lithium hält in nächster Zeit also einiges an spannenden Inhalten bereit.

