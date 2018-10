Advantage Lithium schreitet Richtung Machbarkeitsstudie voran

Advantage Lithium (WKN A2AQ6C / TSX-V AAL) hat sein Cauchari-Projekt in Argentinien schon weit vorangebracht. Die Lithiumressource wurde gegenüber der ersten Schätzung um mehr als 600% gesteigert und eine erste Studie zur Wirtschaftlichkeit (PEA) bescheinigte dem Projekt einen Kapitalwert von 1,3 Mrd. Dollar. Nun geht es auf die Erstellung einer – wesentlich umfangreicheren und genaueren – endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) zu. Und Advantage stellt bereits die Weichen für deren Erfolg.

Dazu gehört auch, dass Advantage sich vor Kurzem frisches Kapital in Höhe von rund 12 Mio. CAD sichern konnte und mindestens für die vorbereitenden Arbeiten an der DFS damit durchfinanziert sein dürfte.

Doch die anstehende, neue Phase der Unternehmensentwicklung erfordert auch neue Fähigkeiten, Expertise und Erfahrung vom Unternehmen. Das hat Advantage erkannt und sich entsprechend verstärkt. So meldete das Unternehmen heute die Einstellung von Daniel Galastro, der als lokaler Projektmanager für Cauchari fungieren soll.

Und damit scheint man den richtigen Mann gefunden zu haben, denn Herr Galastro ist Chemieingenieur mit 15 Jahren Branchenerfahrung und arbeitete in den vergangenen acht Jahren an der Verfahrensentwicklung und dem Projektmanagement auf Lithiumprojekten in den argentinischen Provinzen Jujuy und Salta!

Zuletzt war Herr Galastro Projektmanager vor Ort in Salta von Rincon Ltd.‘s, dem kanadischen Standard NI 43-101 konformer, definitiver Machbarkeitsstudie für eine Anlage mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr. Zudem war er für die Inbetriebnahme und den Betrieb der großen In -Situ-Demonstrationsanlage verantwortlich.

Das bedeutet, Herr Galastro weiß nicht nur ganz genau, worum es geht, er kennt sich auch mit den Gegebenheiten vor Ort am Cauchari-Projekt aus und dürfte so eine wichtige Verstärkung für das Advantage-Team sein.

Wir sind gespannt, wie es bei Advantage, einem der am weitesten Fortgeschrittenen Lithiumexplorer der Region, weitergeht und werden unsere Leser selbstverständlich auf dem Laufenden halten!



