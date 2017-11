Advantage Lithium – Ressourcenentwicklung schreitet schnell voran

Nachdem Anfang November eine Gruppe von Investoren und Analysten das Cauchari-Projekt von Advantage Lithium (WKN A2AQ6C / TSX-V AAL) besucht hat, setzt das Unternehmen seine Bohr- und Pumpaktivitäten fort. Damit treibt man wie geplant die Entwicklung einer neuen Ressource für das aussichtsreiche Lithiumprojekt voran.

Während im südöstlichen Sektor des Projekts die Pumptests der Bohrungen CAU08 und CAU 11 bis in eine Tiefe von 480 Metern erfolgen, ist das Bohrgerät im nordwestlichen Sektor nach Fertigstellung von Bohrung CAU16 bis in eine Tiefe von 321 Metern nun zur Bohrung CAU15 übergegangen. In CAU 16 war man übrigens auf eine signifikante Mächtigkeit an vielversprechendem, sandigem Material gestoßen, wozu Advantage Details zusammen mit den Ergebnissen der Bohrung vorlegen will.

Das heißt, so Advantage, bis Ende des Monats sollten die vollständigen Testergebnisse von Bohrloch CAU16 vorliegen, gefolgt von den Ergebnissen von CAUß8 und CAU11 im südöstlichen Sektor – für spannenden Newsflow ist also gesorgt!

Zumal es dem Unternehmen gelungen ist, sich Bohrgeräte für die Fertigstellung eines Anschlussbohrprogramms zu sichern, um die fortlaufende Ressourcenentwicklung zu unterstützen. Das ist wichtig, um das Tiefenpotenzial der potenziell stark solehaltigen Sandbereiche in den Zonen SE und NW zu definieren und um die förderbare Ressource für die 2018 geplanten Machbarkeitsstudien auszuweiten!

Angesichts des schnellen Fortschritts und der damit einhergehenden Explorationsaufwendungen geht CEO David Sidoo davon aus, dass man Anfang Dezember 5 Mio. USD an Explorationskosten finanziert haben wird – und sich damit die Beteiligung von 75% am Cauchari-Projekt verdient hat! In der Folge will Advantage interne Studien durchführen, um die dem kanadischen Standard NI 43-101 entsprechenden ersten Wirtschaftlichkeitsstudien zu Cauchari (PEA / Scoping-Studie) vorzubereiten. Dabei wird man unter anderem das Szenario einer zukünftig eigenständigen Produktion untersuchen.

Auch unternehmensseitig gibt es eine interessante Entwicklung. Denn Advantage ist es gelungen, ein sogenanntes Voting Support Agreement mit Herrn Miguel Peral, einem Direktor des Unternehmens und Vice President für Exploration, der 8,175 Mio. Aktien von Advantage hält, abzuschließen. Das bedeutet, dass Herr Peral zugestimmt hat, mit allen Advantage-Aktien, die er kontrolliert, für die Kandidaten für Direktorposten bei Advantage zu stimmen, die das Unternehmen auf Aktionärsversammlungen vorschlägt. Eine solche Vereinbarung hat Advantage auch mit Großaktionär Orocobre (WkN A0M61S) abgeschlossen. Sowohl Herr Peral als auch Orocobre und andere Insider haben zudem Lock-up-Vereinbarungen abgeschlossen, wie Advantage bereits meldete.

Advantage treibt die Weiterentwicklung des unserer Ansicht nach vielversprechenden Cauchari-Projekts konsequent voran und dürfte in den nächsten Wochen so weitere Ergebnisse aus Argentinien melden. Das könnte möglicherweise dabei helfen, die derzeit laufende Konsolidierung des steilen Anstiegs seit Ende Oktober zu beenden.





