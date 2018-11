Advantage Lithium: Ressourcenentwicklung schreitet erfolgreich voran

Ein interessantes Update zu seinem Lithiumprojekt Cauchari, das man zusammen mit Joint Venture-Partner Orocobre (WKN A0M61S) betreibt, veröffentlichte heute die kanadische Advantage Lithium (TSX-V AAL / WKN A2AQ6C). Advantage führt derzeit umfassende Arbeiten auf Cauchari durch, vor allem um das Projekt in Richtung einer endgültigen Machbarkeitsstudie voranzubringen.

Dazu hat das Unternehmen weitere Bohrungen auf dem Lithiumsoleprojekt, das bereits über eine geschlussfolgerte Ressource von rund 3 Mio. Tonnen verfügt, vorgenommen. Diese dienen verschiedenen Zwecken. Zum einen will Advantage die bestehenden Ressourcen erweitern – eine aktualisierte Ressourcenschätzung sollte in Kürze folgen – und zum anderen die bekannten Ressourcen in höhere Zuversichtskategorien überführen. Letzteres ist vor allem nötig, damit die Vorkommen auch in der endgültigen Machbarkeitsstudie Berücksichtigung finden können.

Angesichts der zuletzt immer wieder gemeldeten, sehr guten Lithiumgehalte und Bohrergebnisse gehen wir davon aus, dass Advantage beide Ziele erreichen können wird. Zumal das Ressourcengebiet durch Erweiterungsbohrungen um mehr als 20% vergrößert werden konnte.

Aktuell führt das Unternehmen zudem Pumptests an verschiedenen Produktionsbrunnen durch, um zusätzliche Informationen über die Eigenschaften des Grundwasserleiters zur Eingabe in das dreidimensionale Grundwassermodell liefern, das Advantage für Cauchari erstellt. Dieses Grundwassermodell wird entwickelt, um die Lithiumvorräte abschätzen und einen Produktionsplan für das Projekt entwickeln zu können.

Wir sind der Ansicht, dass Advantage gerade im derzeit schwierigen Marktumfeld für Rohstoffe insgesamt und im Lithiumsektor im Besonderen eine der vielversprechendsten Lithiumgesellschaften darstellt. Kaum ein Konkurrent ist mit der Entwicklung seines Projekts soweit fortgeschritten und/oder verfügt über einen so starken Partner wie Orocobre. Hinzu kommt, dass Advantage erst im Juli eine Finanzierung in Höhe von 12 Mio. Dollar abschloss und damit finanziell noch für eine ganze Weile gut ausgestattet sein dürfte.

Aktuell bewertet das Unternehmen zudem die Angebote verschiedener Beratungsunternehmen für die Erstellung der endgültigen Machbarkeitsstudie. Wir werden berichten, wie es weitergeht.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Advantage Lithium steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal die dritte Partei die GOLDINVEST Consulting für die Berichterstattung zu Advantage Lithium entgeltlich entlohnt. Diese Dritte Partei kann Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Advantage Lithium profitieren oder den Kurs beeinflussen. Dies ist/wäre ebenfalls ein eindeutiger Interessenkonflikt.