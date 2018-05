Advantage Lithium: PEA berücksichtig Produktion von bis zu 20.000 Tonnen

Noch diesen Monat will Advantage Lithium (TSX-V AAL / WKN A2AQ6C) eine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Flaggschiff-Projekt Cauchari-Projekt in Argentinien vorlegen. Allerdings denkt man beim Unternehmen schon weiter und hat bereits eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) des Lithiumprojekts in Auftrag gegeben. Darin wird auch die Errichtung einer eigenen Produktionsanlage mit einer Kapazität von 15.000 bis 20.000 Tonnen geprüft!

Die PEA (Preliminary Economic Assessment), die Advantage bereits im Juli vorlegen will, wird auf der erweiterten Ressourcenschätzung beruhen und ist nach Ansicht von CEO David Sidoo ein großer Schritt für das junge Unternehmen. Entsprechend hat man sich mit WorleyParsons unabhängige Experten für die Durchführung der Studie gesucht, die über große, langjährige Erfahrung mit Lithiumsolen verfügen. WorleyParsons war im Lithiumsektor unter anderem bereits für SQM, Rockwood Lithium, Lithium Power und Lithium One tätig.

Damit aber nicht genug, Advantage Lithium betrachtet die anstehende, neue Ressourcenschätzung als „solide Basis“, die man mit einer dritten Bohrphase auf Cauchari „aggressiv“ erweitern will. Dabei handelt es sich um 2.000 Meter an Tiefenbohrungen, die Lithiumsolevorkommen in eine Tiefe von bis zu 600 Metern unter der Oberfläche nachweisen sollen. Gleichzeitig will man dabei Erkenntnisse gewinnen, die es erlauben, die Durchführung einer endgültigen Machbarkeitsstudie voranzubringen. Um die Tiefenbohrungen vornehmen zu können, hat Advantage einen neuen Bohrunternehmer engagiert, der über die nötigen Geräte verfügt.

Wir begrüßen es sehr, dass Advantage bei der Entwicklung und Erkundung von Cauchari auf das Tempo drückt. Insbesondere derzeit, da es der gesamte Lithiumsektor schwerer hat, ist es gut zu sehen, dass das Unternehmen in der Lage ist seine Planungen voranzubringen. Sollten Ressourcenschätzung, PEA und später auch die Machbarkeitsstudie positiv ausfallen – was natürlich keinesfalls garantiert ist – dürfte sich auch der Kurs unserer Ansicht nach wieder deutlich erholen. Ganz schweigen davon, was passieren dürfte, sollte das Unternehmen in Zukunft tatsächlich zum Lithiumproduzenten mit einer Produktionskapazität von 20.000 Tonnen aufsteigen.

Bis dahin ist allerdings noch ein langer Weg voller Risiken. Wir werden Advantage auf jeden Fall weiter begleiten.



