Advantage Lithium - Jetzt ist die richtige Zeit in Argentinien zu sein

Batteriehersteller weltweit verlassen sich schon jetzt darauf, dass Argentinien einen stetigen Fluss an Lithium liefert, damit sie der steigenden Nachfrage gerecht werden können. Das südamerikanische Land verfügt über gewaltige Vorkommen des gefragten Metalls und auch das seit einiger Zeit besonders investitionsfreundliche Geschäftsklima lockt immer mehr Explorer und Projektentwickler an.

Unter Präsident Mauricio Macri, will Argentinien zu einer „Lithium-Supermacht“ werden, berichtet z.B. Bloomberg, und bis zu 45% des Marktes bedienen. Aktuell liefert das Land rund 16% des weltweiten Lithiumangebots.

Doch die Produktion des Batteriemetalls ist nicht ohne Herausforderungen. Unberechenbares Wetter und schwierige Finanzierungsbedingungen stellen die in Argentinien aktiven, ausländischen Unternehmen oftmals vor Probleme. Eine der größten Herausforderungen ist allerdings, so Bloomberg, der Mangel an entsprechend geschulten Arbeitern.

Die kanadische Advantage Lithium (WKN A2AQ6C / TSX-V AAL), die im Joint Venture mit Branchengröße Orocobre (WKN A0M61S) auf dem Cauchari-Salar aktiv ist und in Kürze eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorlegen will, versucht dieses Problem unter anderem zu umgehen, indem man bereits im vergangenen Jahr Callum Grant, einen Experten mit Jahrzehnten an Erfahrung auf dem gesamten amerikanischen Kontinent, dazu bewegte, aus dem Ruhestand zurückzukehren, um Advantage zu unterstützen.

Doch Advantage-CEO David Sidoo legt den Fokus ohnehin auf die Vorteile, in Argentinien aktiv zu sein. Dazu gehört auch die asphaltierte Straße, die an den Salar heranführt und den Transport von Ausrüstung und später der Produkte des Unternehmens erleichtert, so Advantage denn seinen Plan umsetzen und zum Lithiumproduzenten aufsteigen kann.

Am wichtigsten aber, so Herr Sidoo gegenüber Bloomberg weiter, seien das Wohlwollen und die Unterstützung durch die argentinische Regierung. Wenn es gelingen könne, das Problem der Zusammenstellung einer gut ausgebildeten Arbeiterschaft zu überwinden, dann sei jetzt die richtige Zeit dafür, so der Advantage-CEO.

